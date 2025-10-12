Language
    Deoghar News: कुंडा थाना प्रभारी पर धमकाने व लूटपाट करने का आरोप, व्यवसायी ने की शिकायत

    By Kaushal Kumar Singh Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 08:48 AM (IST)

    जामताड़ा में जमीन और दुकान को लेकर कुंडा थाना प्रभारी संतोष कुमार मंडल और उनके भाई पर दो पक्षों ने धमकाने और लूटपाट का आरोप लगाया है। मिश्रा मेडिकल के मालिक धीरज मिश्रा ने दुकान खाली कराने और निरमा देवी ने घर में तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया है। पीड़ितों ने जामताड़ा एसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है।

    जागरण संवाददाता, जामताड़ा। जमीन व दुकान को लेकर हुए एक विवाद में देवघर के कुंडा थाना प्रभारी संतोष कुमार मंडल और उनके भाई भागीरथ मंडल के खिलाफ दो पक्षों ने आवेदन देकर वर्दी पहनकर धमकाने और घर के साथ सामान खुर्द-बुर्द करने की शिकायत दी है।

    मामला नौ अक्टूबर गुरुवार का बताया जा रहा है। अपने आवेदन में करमाटांड़ के करौं रोड स्थित सरस्वती शिशु मंदिर के पास स्थित मिश्रा मेडिकल के मालिक धीरज मिश्रा ने बताया है कि सुबह तकरीबन 11:30 बजे के बीच पहले भागीरथ मंडल उनकी दुकान पर पहुंचे और उन्हें दुकान खाली करने को कहने लगे।

    जब उन्होंने ऐसा करने से इंकार किया तो उनके भाई संतोष मंडल, जोकि देवघर के कुंडा थाना प्रभारी हैं, वह दलबल के साथ वर्दी में वहां पहुंचे और हथियार दिखाकर धमकाना शुरू कर दिया। किसी तरह वह मौके से भागे और 102 नंबर पर डायल कर मामले की जानकारी दी।

    वहीं पड़ोस के घर, जोकि निरमा देवी पति भूदेव मंडल का है, उन्हें भी घर खाली करने को धमकाया और उसके बाहर की गेट ही उखाड़ ले गए। आवेदन में उन्होंने बताया कि संतोष मंडल के साथ संबंधित थाने के कई अन्य कर्मी भी गाड़ी में उनके साथ आए थे।

    वहीं घटना की सूचना पर करमाटाड़ थाने की पुलिस तो मौके पर पहुंची, लेकिन स्थानीय थाने की पुलिस ने मामला दर्ज करने की बात पर आनाकानी शुरू कर दी। जिसके बाद उन दोनों लोगों ने जामताड़ा एसपी कार्यालय पहुंचकर मामले की शिकायत दी।

    बताया जा रहा है कि धीरज कुमार मिश्रा की दुकान और निरमा देवी पति भूदेव मंडल का मकान करमाटांड़ बाजार स्थित करौं रोड शिशु मंदिर के सामने है। इसी जमीन व दुकान को लेकर कुंडा थाना प्रभारी व दो पक्षों के बीच विवाद चला रहा है।

    इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से संतोष मंडल और उनके भाई भागीरथ मंडल को आरोपित बनाया है। निरमा देवी का आरोप है कि उनके घर पर आरोपितों ने तोड़फोड़ की है और इनकी हरकत के पुख्ता सुबूत भी उनके पास वीडियो रिकार्डिंग में मौजूद है।