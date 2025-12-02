'वर्तमान सरकार ने झारखंड की खनिज संपदा लूटने को एजेंट छोड़ रखे,' पूर्व सीएम बाबूलाल ने हेमंत सरकार पर लगाया आरोप

संवाद सहयोगी, कुंडहित (जामताड़ा)। कुंडहित प्रखंड के बाबूपुर गांव में सोमवार को भाजपा की ओर से आत्मनिर्भर भारत के तत्वावधान में जन चौपाल का कार्यक्रम किया गया। इसकी अध्श्क्षता जिलाध्यक्ष सुमित शरण ने की है। इसमें मुख्य अतिथि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि 2047 को सौ साल भारत की आजादी पूर्ण होगी।

इसलिए 2047 तक भारत को आत्मनिर्भरता बनाना है। उन्होंने आत्मनिर्भर के फायदे ग्रामीणों को बताए। बताया कि कैसे दुनिया भारत को आज एक आत्मनिर्भर देश के रूप में देख रही है और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व का यह कमाल है कि जिस देश को कभी सोना गिरवी रखना पड़ा था, आज वह देश दुनिया की आर्थिक महाशक्तियों में शुमार है।

साथ ही हेमंत सरकार को घेरते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सरकार के सारे वादे झूठ साबित हो रहे हैं, जितने लोग साल भर में सरकारी नौकरी से अवकाश प्राप्त करते हैं उससे भी कम लोगों को हेमंत सोरेन ने अभी तक छह साल के कार्यकाल में नौकरी दी है।

विद्यालय में शिक्षक की कमी, अस्पताल में चिकित्सक, नर्स की कमी, राशि के अभाव में सारे विभाग का विकास कार्य अवरोध हुआ है। झारखंड के खनिज संपदा को लूटने के लिए पूरी राज्य में एजेंट छोड़ रखे हैं। सरकारी दफ्तरों में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए कर्मचारी अधिकारी को पैसा देना पड़ रहा है।

इस अवसर पर दुमका के पूर्व सांसद सुनील सोरेन ने बताया कि आज के युग के लिए आत्मनिर्भरता बहुत ही आवश्यक है। मोदी जी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भर बनने के राह पर निकल पड़ा है। मौके पर भाजपा नेता माधव चंद्र महतो ने कहा कि नाला विधानसभा क्षेत्र में अधिकारी बेलगाम हो गए हैं। आम लोगों को इसका शिकार बनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस विषय पर सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेगी।