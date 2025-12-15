मानगो थाना में युवकों का उत्पात, पुलिसकर्मियों के साथ की धक्का-मुक्की; वायरलेस सेट तोड़ा

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। जमशेदपुर के अतिसंवेदनशील माने जाने वाले मानगो थाना परिसर में शुक्रवार की देर रात कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ गईं। दया नर्सिंग होम और सिम्स नर्सिंग होम के संचालकों के बीच चल रही पुरानी रंजिश ने उग्र रूप ले लिया और दोनों पक्षों के युवक थाने के भीतर ही भिड़ गए। इस दौरान उपद्रवियों ने थाने के वायरलेस सेट को क्षतिग्रस्त कर दिया, सरकारी फाइलें फाड़ दीं और कुर्सियां तोड़ डालीं। हद तो तब हो गई जब बीच-बचाव करने आए पुलिसकर्मियों के साथ ही युवकों ने हाथापाई शुरू कर दी। घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है।

छावनी में तब्दील हुआ थाना। शुक्रवार रात करीब 10.30 बजे मानगो थाना किसी युद्ध के मैदान जैसा नजर आ रहा था। जानकारी के मुताबिक, दया नर्सिंग होम और सिम्स नर्सिंग होम के संचालकों के बीच अक्सर विवाद होता रहता है। रविवार को भी दया नर्सिंग होम के संचालक मुमताज के पुत्र और सिम्स नर्सिंग होम के हन्ने के बीच मारपीट हुई थी।

इसी मामले की शिकायत दर्ज कराने हन्ने अपने सहयोगियों के साथ थाने पहुंचे थे। पुलिस अभी उनकी बात सुन ही रही थी कि तभी मुमताज का बेटा अपने समर्थकों की फौज लेकर थाने में घुस आया। जमकर चले लात-घूंसे दोनों गुटों का आमना-सामना होते ही गाली-गलौज शुरू हुई और देखते ही देखते थानेदार के कक्ष के बाहर ही लात-घूसे चलने लगे। युवकों का दुस्साहस इतना बढ़ा हुआ था कि उन्होंने थाने की कुर्सियां एक-दूसरे पर फेंकनी शुरू कर दीं। रैक में रखी महत्वपूर्ण पुलिसिया फाइलों और रजिस्टरों को जमीन पर बिखेर दिया गया।

घटना के वक्त थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों की संख्या उपद्रवियों के मुकाबले काफी कम थी। जब ड्यूटी पर तैनात जवानों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो युवक उनसे ही उलझ गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, युवक पुलिसकर्मियों को धक्का देकर अपने विरोधियों को थाने से बाहर खींचने का प्रयास कर रहे थे।