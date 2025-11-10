Language
    XLRI में ऑफर्स की बरसात, 3.5 लाख/माह का रिकॉर्ड स्टाइपेंड, 100% समर इंटर्नशिप प्लेसमेंट

    By Jitendra SinghEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 12:49 PM (IST)

    एक्सएलआरआई जमशेदपुर ने समर इंटर्नशिप प्लेसमेंट में 100% प्लेसमेंट का रिकॉर्ड बनाया है। छात्रों को औसतन 3.5 लाख रुपये प्रति माह का स्टाइपेंड मिला, जो पिछले वर्षों से अधिक है। कंसल्टिंग, फाइनेंस और मार्केटिंग जैसे क्षेत्रों की शीर्ष कंपनियों ने इंटर्नशिप प्रक्रिया में भाग लिया। इस सफलता से छात्रों में उत्साह है और एक्सएलआरआई प्रबंधन ने छात्रों को बधाई दी है।

    XLRI में ऑफर्स की बरसात

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। देश के अग्रणी बिजनेस स्कूल, एक्सएलआरआई जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट ने अपनी अकादमिक श्रेष्ठता और उद्योग जगत में अपनी मजबूत साख को एक बार फिर साबित किया है। संस्थान ने अपने जमशेदपुर और दिल्ली-एनसीआर परिसरों के 2025-27 बैच के लिए समर इंटर्नशिप प्लेसमेंट (एसआईपी) प्रक्रिया में शत-प्रतिशत सफलता हासिल की है। 

    इस दौरान देश-विदेश की 114 प्रतिष्ठित कंपनियों ने छात्रों पर ऑफर्स की बौछार कर दी, जिसमें एक छात्र को बैंकिंग और वित्तीय सेवा क्षेत्र (बीएफएसआई) की दिग्गज कंपनी जेपी मॉर्गन चेस से रिकॉर्ड 3.50 लाख रुपये प्रति माह का स्टाइपेंड मिला।

    दिग्गज कंपनियों का लगा तांता

    इस साल की प्लेसमेंट प्रक्रिया में एक्सएलआरआई के टैलेंट पर उद्योग जगत ने जमकर भरोसा जताया। कुल 583 छात्रों ने इस प्रक्रिया में हिस्सा लिया और 114 कंपनियों से 584 इंटर्नशिप ऑफर हासिल किए। 

    इस बार 28 नई कंपनियों ने भी एक्सएलआरआई में दस्तक दी, जिनमें स्टैंडर्ड चार्टर्ड, जियो स्टार, मीशो, डायजियो और ड्यूश बैंक (इन्वेस्टमेंट बैंकिंग) जैसी कंपनियां शामिल हैं। वहीं, आदित्य बिड़ला ग्रुप, एक्सेंचर स्ट्रैटेजी, अमेजन, अमेरिकन एक्सप्रेस, बजाज आटो, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (बीसीजी), फ्लिपकार्ट, हिंदुस्तान यूनिलीवर (एचयूएल), और आईटीसी जैसी पुरानी और दिग्गज कंपनियां शीर्ष नियोक्ताओं में शुमार रहीं। 

    छात्रों को कंसल्टिंग, फाइनेंस, सेल्स एंड मार्केटिंग, जनरल मैनेजमेंट, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, आपरेशंस और ह्यूमन रिसोर्स जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इंटर्नशिप के अवसर मिले।

    स्टाइपेंड के आंकड़ों ने रचा कीर्तिमान

    इस प्लेसमेंट प्रक्रिया का सबसे आकर्षक पहलू स्टाइपेंड के आंकड़े रहे। जहां उच्चतम स्टाइपेंड 3.50 लाख रुपये प्रति माह रहा, वहीं संस्थान का औसत स्टाइपेंड 1.6 लाख रुपये प्रति माह और मीडियन स्टाइपेंड 1.55 लाख रुपये प्रति माह दर्ज किया गया, जो उद्योग में सर्वोत्तम में से एक है। 

    संस्थान के शीर्ष प्रतिभाओं ने भी शानदार प्रदर्शन किया। टॉप 5 प्रतिशत छात्रों का औसत स्टाइपेंड 2.49 लाख रुपये प्रतिमाह रहा, जबकि टॉप 10 प्रतिशत ने औसतन 2.40 लाख और टॉप 25 प्रतिशत ने 2.23 लाख रुपये प्रति माह का स्टाइपेंड हासिल किया। 

    यह सफलता केवल कुछ छात्रों तक ही सीमित नहीं रही, क्योंकि बैच के 38 प्रतिशत छात्रों को 2 लाख रुपये प्रति माह से अधिक का स्टाइपेंड मिला, वहीं 62 प्रतिशत छात्रों ने 1.5 लाख रुपये प्रति माह का आंकड़ा पार किया।

    कंसल्टिंग और एचआर में बादशाहत कायम

    मानव संसाधन प्रबंधन (एचआरएम) के लिए एशिया के सर्वश्रेष्ठ संस्थान के रूप में विख्यात एक्सएलआरआइ ने इस क्षेत्र में अपनी बादशाहत कायम रखी। एचयूएल, आई टीसी, प्रॉक्टर एंड गैंबल, रिलायंस, नेस्ले और टाटा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज (टीएएस) जैसी शीर्ष कंपनियों ने एचआर भूमिकाओं के लिए छात्रों को चुना। 

    इसके अलावा, कंसल्टिंग और एडवाइजरी डोमेन छात्रों की पहली पसंद बना रहा, जिसमें बैच के लगभग 30 प्रतिशत छात्रों को प्लेसमेंट मिला। मैकिन्से एंड कंपनी, बेन एंड कंपनी, बीसीजी और डेलॉइट जैसी विश्व-प्रसिद्ध कंसल्टिंग फर्मों ने यहां से प्रतिभाओं को चुनने में गहरी दिलचस्पी दिखाई। बीएफएसआई, एफएमसीजी और ई-कॉमर्स जैसे क्षेत्रों में भी छात्रों की भारी मांग रही।

    इस शानदार सफलता पर एक्सएलआरआई जमशेदपुर के निदेशक, फादर सेबेस्टियन जार्ज ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा, समर इंटर्नशिप प्रक्रिया का सफल समापन एक्सएलआरआइ की उत्कृष्टता और उद्योग के भरोसे की विरासत में एक और मील का पत्थर है। 

    हम अपने भर्ती भागीदारों के प्रति उनके अटूट विश्वास के लिए आभारी हैं और हमें अपने छात्रों के प्रदर्शन पर गर्व है, जो संस्थान के मूल्यों को बनाए रखते हैं।