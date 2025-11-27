Language
    XLRI ने टैलेंटस्प्रिंट के साथ शुरू किए दो नए पीजी प्रोग्राम, पेशेवरों को मिलेगा Digital युग का दमदार कौशल

    By Jitendra Singh Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 07:10 PM (IST)

    एक्सएलआरआई जमशेदपुर ने टैलेंटस्प्रिंट के साथ मिलकर बिजनेस एनालिटिक्स और सीनियर लीडरशिप में दो नए पोस्टग्रेजुएट सर्टिफिकेट कार्यक्रम शुरू किए हैं। इन लाइव-ऑनलाइन कोर्स का उद्देश्य नौकरीपेशा लोगों को उच्च शिक्षा प्रदान करना है। प्रतिभागियों को एक्सएलआरआई का सर्टिफिकेट और एलुमनाई नेटवर्क का हिस्सा बनने का अवसर मिलेगा। यह पहल डिजिटल युग की मांग को पूरा करने के लिए की गई है।

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। प्रबंधन शिक्षा के शीर्ष संस्थानों में शुमार XLRI जमशेदपुर ने अपने एग्जिक्यूटिव एजुकेशन पोर्टफोलियो का विस्तार करते हुए दो नए पोस्टग्रेजुएट सर्टिफिकेट कार्यक्रम लॉन्च किए हैं। बिजनेस एनालिटिक्स और सीनियर लीडरशिप पर केंद्रित ये कोर्स टैलेंटस्प्रिंट (एक्सेंचर का हिस्सा) के साथ साझेदारी में तैयार किए गए हैं। 
     

    देश के शीर्ष संस्थान ने बढ़ाई पहल 

    आईआईआरएफ रैंकिंग में देश भर में दूसरे स्थान पर काबिज एक्सएलआरआइ ने कौशल की बढ़ती मांग को लेकर इसकी शुरुआत की है। संस्थान का मानना है कि डिजिटल युग के बीच कंपनियों को ऐसे नेताओं और विशेषज्ञों की आवश्यकता है जो डेटा आधारित सोच, रणनीतिक निर्णय क्षमता और टेक-ड्रिवन प्रबंधन शैली को अपनाने में सक्षम हों। 

    दोनों कार्यक्रम लाइव-ऑनलाइन मोड में संचालित होंगे। इस फॉर्मेट से नौकरीपेशा लोग बिना करियर से समझौता किए उच्चस्तरीय प्रबंधन शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। 
     
    साथ ही, प्रतिभागियों को जमशेदपुर स्थित एक्सएलआरआइ कैंपस में पांच दिवसीय इमर्शन प्रोग्राम में शामिल होने का अवसर भी मिलेगा। यह कैंपस विजिट प्रतिभागियों को शिक्षकों, विशेषज्ञों और सह-प्रतिभागियों के साथ गहन संवाद का मंच प्रदान करेगा।


    प्रतिष्ठित सर्टिफिकेट और मजबूत नेटवर्क का लाभ 

    दोनों कोर्स सफलतापूर्वक पूरा करने वाले प्रतिभागियों को एक्सएलआरआइ का आधिकारिक सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही, उन्हें संस्थान के 30,000 से अधिक वैश्विक एलुमनाई नेटवर्क का हिस्सा बनने का अवसर मिलेगा।  

    एक्सएलआरआइ के एसोसिएट डीन के अनुसार, बिजनेस एनालिटिक्स प्रोग्राम 12 महीने की अवधि का है और इसे AICTE से मंजूरी मिली है। इस कोर्स में प्रतिभागियों को डेटा विश्लेषण, भविष्य के पूर्वानुमान, वर्णनात्मक एनालिटिक्स, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स और डेटा-ड्रिवन निर्णय लेने की तकनीकों पर प्रशिक्षित किया जाएगा।

    यह कार्यक्रम विशेष रूप से आईटी, बिग डेटा, ई-कॉमर्स, मार्केटिंग और डिजिटल बिजनेस से जुड़े शुरुआती और मध्य स्तर के पेशेवरों के लिए तैयार किया गया है। इसमें लाइव प्रोजेक्ट, केस स्टडी और प्रैक्टिकल मॉडलिंग के माध्यम से वास्तविक उद्योग समस्याओं से निपटने की क्षमता विकसित की जाएगी।


    अनुभवी प्रबंधकों के लिए सीनियर लीडरशिप प्रोग्राम

    दूसरा कार्यक्रम सीनियर लीडरशिप पर केंद्रित है। जिसे उन पेशेवरों के लिए डिजाइन किया गया है, जिनके पास 10 साल या उससे अधिक का प्रबंधकीय अनुभव है।

    इस कोर्स में रणनीतिक सोच, कॉरपोरेट गवर्नेंस, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, संगठनात्मक नेतृत्व और जटिल कारोबारी परिस्थितियों में निर्णय क्षमता जैसे विषयों पर फोकस किया गया है। कार्यक्रम का लक्ष्य ऐसे नेताओं को तैयार करना है जो डिजिटल युग के तेज परिवर्तन, प्रतिस्पर्धा और अनिश्चित परिस्थितियों में संगठनों को सही दिशा दे सकें।

    एक्सएलआरआइ और टैलेंटस्प्रिंट की यह साझेदारी उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। दोनों कार्यक्रम न केवल प्रतिभागियों के प्रबंधन कौशल को उन्नत करेंगे। रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और संस्थान ने इच्छुक पेशेवरों से समय पर आवेदन करने की अपील की है।