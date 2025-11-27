XLRI ने टैलेंटस्प्रिंट के साथ शुरू किए दो नए पीजी प्रोग्राम, पेशेवरों को मिलेगा Digital युग का दमदार कौशल
एक्सएलआरआई जमशेदपुर ने टैलेंटस्प्रिंट के साथ मिलकर बिजनेस एनालिटिक्स और सीनियर लीडरशिप में दो नए पोस्टग्रेजुएट सर्टिफिकेट कार्यक्रम शुरू किए हैं। इन लाइव-ऑनलाइन कोर्स का उद्देश्य नौकरीपेशा लोगों को उच्च शिक्षा प्रदान करना है। प्रतिभागियों को एक्सएलआरआई का सर्टिफिकेट और एलुमनाई नेटवर्क का हिस्सा बनने का अवसर मिलेगा। यह पहल डिजिटल युग की मांग को पूरा करने के लिए की गई है।
देश के शीर्ष संस्थान ने बढ़ाई पहल
आईआईआरएफ रैंकिंग में देश भर में दूसरे स्थान पर काबिज एक्सएलआरआइ ने कौशल की बढ़ती मांग को लेकर इसकी शुरुआत की है। संस्थान का मानना है कि डिजिटल युग के बीच कंपनियों को ऐसे नेताओं और विशेषज्ञों की आवश्यकता है जो डेटा आधारित सोच, रणनीतिक निर्णय क्षमता और टेक-ड्रिवन प्रबंधन शैली को अपनाने में सक्षम हों।
प्रतिष्ठित सर्टिफिकेट और मजबूत नेटवर्क का लाभ
एक्सएलआरआइ के एसोसिएट डीन के अनुसार, बिजनेस एनालिटिक्स प्रोग्राम 12 महीने की अवधि का है और इसे AICTE से मंजूरी मिली है। इस कोर्स में प्रतिभागियों को डेटा विश्लेषण, भविष्य के पूर्वानुमान, वर्णनात्मक एनालिटिक्स, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स और डेटा-ड्रिवन निर्णय लेने की तकनीकों पर प्रशिक्षित किया जाएगा।
अनुभवी प्रबंधकों के लिए सीनियर लीडरशिप प्रोग्राम
दूसरा कार्यक्रम सीनियर लीडरशिप पर केंद्रित है। जिसे उन पेशेवरों के लिए डिजाइन किया गया है, जिनके पास 10 साल या उससे अधिक का प्रबंधकीय अनुभव है।
एक्सएलआरआइ और टैलेंटस्प्रिंट की यह साझेदारी उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। दोनों कार्यक्रम न केवल प्रतिभागियों के प्रबंधन कौशल को उन्नत करेंगे। रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और संस्थान ने इच्छुक पेशेवरों से समय पर आवेदन करने की अपील की है।
