एक्सएलआरआई जमशेदपुर के जरिए देशभर के टाप बी-स्कूल्स में दाखिले का बड़ा मौका
एक्सएलआरआई जमशेदपुर देश के टॉप बी-स्कूलों में एडमिशन का सुनहरा मौका दे रहा है। यह उन छात्रों के लिए एक बेहतरीन अवसर है जो भारत के सर्वश्रेष्ठ बिजनेस स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। एक्सएलआरआई के माध्यम से छात्र अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं।
जागरण संवाददाता ,जमशेदपुर। देश के प्रमुख प्रबंधन प्रवेश परीक्षा जेट (जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट) के लिए इस साल रिकार्ड संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं। एक्सएलआरआई (जेवियर स्कूल आफ मैनेजमेंट), जमशेदपुर द्वारा आयोजित इस परीक्षा के लिए 1.30 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। यह जेट के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार 15 प्रतिशत अधिक छात्रों ने आवेदन किया है। शिक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, यह ट्रेंड दर्शाता है कि मैनेजमेंट शिक्षा के प्रति युवाओं में रुचि लगातार बढ़ रही है। पिछले कुछ वर्षों में कारपोरेट सेक्टर में रोजगार के अवसर और एमबीए-पीजीडीएम की बढ़ती वैल्यू ने भी इस परीक्षा को लोकप्रिय बनाया है।
सिर्फ एक्सएलआरआई नहीं, कई टाप बी-स्कूल्स में दाखिले का रास्ता : जेट परीक्षा के माध्यम से न केवल एक्सएलआरआई जमशेदपुर, बल्कि देशभर के दर्जनों प्रतिष्ठित बी-स्कूल्स अपने एमबीए, पीजीडीएम और अन्य प्रबंधन कोर्सों में प्रवेश देते हैं। इन संस्थानों में दाखिला पाने के लिए उम्मीदवारों को उच्च अंक के साथ ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू प्रक्रिया से गुजरना होता है।
एडमिट कार्ड और परीक्षा तिथि जल्द : जेट 2025 की परीक्षा तिथि और एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट xatonline.in पर जारी किया जाएगा।
उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे वेबसाइट पर नियमित रूप से अपडेट चेक करते रहें।
