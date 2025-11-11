Language
    Jamshedpur XLRI Summer Internship: एक्सएलआरआई में समर इंटर्नशिप, सर्वाधिक 3.5 लाख मासिक मानदेय

    By Ch Rao Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 03:24 PM (IST)

    एक्सएलआरआई जमशेदपुर में समर इंटर्नशिप का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों को विभिन्न कंपनियों में इंटर्नशिप करने का अवसर मिला। छात्रों को सर्वाधिक 3.5 लाख रुपये मासिक मानदेय मिला। यह इंटर्नशिप छात्रों के करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उन्हें वास्तविक दुनिया में काम करने का अनुभव प्रदान करती है।

    एक्सएलआरआई में समर इंटर्नशिप, सर्वाधिक 3.5 लाख मासिक मानदेय

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। देश के अग्रणी बिजनेस स्कूल, एक्सएलआरआई जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट ने अपने जमशेदपुर और दिल्ली-एनसीआर परिसरों के 2025-27 बैच के लिए समर इंटर्नशिप प्लेसमेंट (एसआइपी) प्रक्रिया में शत-प्रतिशत सफलता हासिल की है।

    इस दौरान देश-विदेश की 114 प्रतिष्ठित कंपनियों ने छात्रों पर आफर्स की बौछार कर दी, जिसमें एक छात्र को बैंकिंग और वित्तीय सेवा क्षेत्र (बीएफएसआई) की दिग्गज कंपनी जेपी मार्गन चेस से रिकार्ड 3.50 लाख रुपये प्रति माह का छात्रवृत्ति (स्टाइपेंड) मिला।

    इस साल की प्लेसमेंट प्रक्रिया में एक्सएलआरआई के टैलेंट पर उद्योग जगत ने जमकर भरोसा जताया। कुल 583 छात्रों ने इस प्रक्रिया में हिस्सा लिया और 114 कंपनियों से 584 इंटर्नशिप आफर हासिल किए। इस बार 28 नई कंपनियों ने भी एक्सएलआरआआई में दस्तक दी, जिनमें स्टैंडर्ड चार्टर्ड, जियोस्टार, मीशो, डायजियो और ड्यूश बैंक (इन्वेस्टमेंट बैंकिंग) जैसी कंपनियां शामिल हैं।

    वहीं, आदित्य बिड़ला ग्रुप, एक्सेंचर स्ट्रैटेजी, अमेजन, अमेरिकन एक्सप्रेस, बजाज आटो, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (बीसीजी), फ्लिपकार्ट, हिंदुस्तान यूनिलीवर (एचयूएल), और आइटीसी जैसी पुरानी और दिग्गज कंपनियां शीर्ष नियोक्ताओं में शुमार रहीं।

    छात्रों को कंसल्टिंग, फाइनेंस, सेल्स एंड मार्केटिंग, जनरल मैनेजमेंट, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, ऑपरेशंस और ह्यूमन रिसोर्स जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इंटर्नशिप के अवसर मिले।

    आंकड़ों में स्टाइपेंड

    इस प्लेसमेंट प्रक्रिया का सबसे आकर्षक पहलू स्टाइपेंड के आंकड़े रहे। जहां उच्चतम स्टाइपेंड 3.50 लाख रुपये प्रति माह रहा, वहीं संस्थान का औसत स्टाइपेंड 1.6 लाख रुपये प्रति माह और मीडियन स्टाइपेंड 1.55 लाख रुपये प्रति माह दर्ज किया गया, जो उद्योग में सर्वोत्तम में से एक है।

    संस्थान के शीर्ष प्रतिभाओं ने भी शानदार प्रदर्शन किया। टाप 5 प्रतिशत छात्रों का औसत स्टाइपेंड 2.49 लाख रुपये प्रति माह रहा, जबकि टाप 10 प्रतिशत ने औसतन 2.40 लाख और टाप 25 प्रतिशत ने 2.23 लाख रुपये प्रति माह का स्टाइपेंड हासिल किया।

    यह सफलता केवल कुछ छात्रों तक ही सीमित नहीं रही, क्योंकि बैच के 38 प्रतिशत छात्रों को 2 लाख रुपये प्रति माह से अधिक का स्टाइपेंड मिला, वहीं 62 प्रतिशत छात्रों ने 1.5 लाख रुपये प्रति माह का आंकड़ा पार किया।