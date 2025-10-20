जैट 2026: दूसरे मॉक टेस्ट के लिए 26 अक्टूबर तक मौका, 4 जनवरी को होगी मुख्य परीक्षा

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। देश के प्रतिष्ठित मैनेजमेंट कॉलेजों में दाखिले के लिए होने वाली जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट (जैट) 2026 की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। XLRI जमशेदपुर ने दूसरे ऑफिशियल मॉक टेस्ट का शेड्यूल जारी कर दिया है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 26 अक्टूबर निर्धारित की गई है।

जो भी उम्मीदवार अपनी तैयारी का आकलन करना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट xatonline.in पर जाकर मुख्य परीक्षा के लिए पंजीकरण करके इस माक टेस्ट में शामिल हो सकते हैं। एक्सएटी 2026 की मुख्य परीक्षा अगले साल 4 जनवरी, 2026 को आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 10 जुलाई से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 5 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। जो उम्मीदवार 26 अक्टूबर तक अपना पंजीकरण पूरा कर लेंगे, केवल उन्हें ही माक टेस्ट में शामिल होने का मौका मिलेगा।

मॉक टेस्ट का शेड्यूल और महत्व दूसरा मॉक टेस्ट 29 अक्टूबर से एक नवंबर के बीच आयोजित किया जाएगा। इससे पहले, पहला मॉक टेस्ट 27 और 28 सितंबर को आयोजित हो चुका है। यह माक टेस्ट उम्मीदवारों के लिए अपनी तैयारी को जांचने का एक सुनहरा अवसर है।

इससे उन्हें वास्तविक परीक्षा के पैटर्न, सवालों के प्रकार और कठिनाई के स्तर को समझने में मदद मिलती है। साथ ही, वे टाइम मैनेजमेंट का अभ्यास भी कर सकते हैं, जिससे मुख्य परीक्षा के दिन बेहतर प्रदर्शन करने में सहायता मिलेगी।

क्या है जैट परीक्षा? जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट (जैट) एक राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा है, जिसका आयोजन एक्सएलआरआइ जमशेदपुर द्वारा किया जाता है। इस परीक्षा के स्कोर के आधार पर एक्सएलआरआइ समेत देश के 800 से भी ज्यादा बिजनेस स्कूलों में एमबीए और पीजीडीएम जैसे मैनेजमेंट कोर्सेज में दाखिला मिलता है। यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित (सीबीटी) मोड में देश के 70 से अधिक शहरों में आयोजित की जाती है।