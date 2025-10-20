Language
    जैट 2026: दूसरे मॉक टेस्ट के लिए 26 अक्टूबर तक मौका, 4 जनवरी को होगी मुख्य परीक्षा

    By Krishna Bahadur Singh Parihar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 04:34 PM (IST)

    जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट (जैट) 2026 की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए XLRI जमशेदपुर ने दूसरे मॉक टेस्ट का शेड्यूल जारी किया है। पंजीकरण की अंतिम तिथि 26 अक्टूबर है। मुख्य परीक्षा 4 जनवरी, 2026 को होगी। मॉक टेस्ट परीक्षा पैटर्न और कठिनाई स्तर को समझने में मदद करेगा। जैट के स्कोर के आधार पर देश के 800 से अधिक बिजनेस स्कूलों में प्रवेश मिलता है।

    दूसरे मॉक टेस्ट के लिए 26 अक्टूबर तक मौका


    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। देश के प्रतिष्ठित मैनेजमेंट कॉलेजों में दाखिले के लिए होने वाली जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट (जैट) 2026 की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। XLRI जमशेदपुर ने दूसरे ऑफिशियल मॉक टेस्ट का शेड्यूल जारी कर दिया है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 26 अक्टूबर निर्धारित की गई है।

    जो भी उम्मीदवार अपनी तैयारी का आकलन करना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट xatonline.in पर जाकर मुख्य परीक्षा के लिए पंजीकरण करके इस माक टेस्ट में शामिल हो सकते हैं।

    एक्सएटी 2026 की मुख्य परीक्षा अगले साल 4 जनवरी, 2026 को आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 10 जुलाई से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 5 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। जो उम्मीदवार 26 अक्टूबर तक अपना पंजीकरण पूरा कर लेंगे, केवल उन्हें ही माक टेस्ट में शामिल होने का मौका मिलेगा।

    मॉक टेस्ट का शेड्यूल और महत्व

    दूसरा मॉक टेस्ट 29 अक्टूबर से एक नवंबर के बीच आयोजित किया जाएगा। इससे पहले, पहला मॉक टेस्ट 27 और 28 सितंबर को आयोजित हो चुका है। यह माक टेस्ट उम्मीदवारों के लिए अपनी तैयारी को जांचने का एक सुनहरा अवसर है।

    इससे उन्हें वास्तविक परीक्षा के पैटर्न, सवालों के प्रकार और कठिनाई के स्तर को समझने में मदद मिलती है। साथ ही, वे टाइम मैनेजमेंट का अभ्यास भी कर सकते हैं, जिससे मुख्य परीक्षा के दिन बेहतर प्रदर्शन करने में सहायता मिलेगी।

    क्या है जैट परीक्षा?

    जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट (जैट) एक राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा है, जिसका आयोजन एक्सएलआरआइ जमशेदपुर द्वारा किया जाता है। इस परीक्षा के स्कोर के आधार पर एक्सएलआरआइ समेत देश के 800 से भी ज्यादा बिजनेस स्कूलों में एमबीए और पीजीडीएम जैसे मैनेजमेंट कोर्सेज में दाखिला मिलता है। यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित (सीबीटी) मोड में देश के 70 से अधिक शहरों में आयोजित की जाती है।

    आवेदन प्रक्रिया और शुल्क

    मॉक टेस्ट में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले जैट 2026 की मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करना होगा। आधिकारिक वेबसाइट xatonline.in पर जाएं। रजिस्टर या अप्लाई नाऊ पर क्लिक करके नाम, ईमेल और मोबाइल नंबर जैसी जानकारी दर्ज करें। और हस्ताक्षर की स्कैन की हुई कापी अपलोड करें। शुल्क ऑनलाइन भुगतान करें।