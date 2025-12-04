Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पत्र लिखिए, इनाम पाइए! डाकघर की ‘ढाई आखर’ प्रतियोगिता में 50 हजार तक जीतने का मौका

    By Amit Kumar Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 12:05 AM (IST)

    भारतीय डाक विभाग 'ढाई आखर' नामक पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित कर रहा है, जिसमें 'विजन 2047 के भारत में जलवायु परिवर्तन से बचाव' विषय पर पत्र लिखकर 50,0 ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    फाइल फोटो।

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। डिजिटल युग में, जहां व्हाट्सएप, ईमेल और इंटरनेट मीडिया जैसे माध्यमों ने पारंपरिक पत्र लेखन की आदत को लगभग भुला दिया है, वहीं भारतीय डाक विभाग ने लोगों को एक बार फिर कलम और कागज से जोड़ने की पहल की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भारतीय डाक विभाग ने वर्ष 2025-26 की ‘ढाई आखर’ राष्ट्रीय पत्र लेखन प्रतियोगिता की घोषणा की है। प्रतियोगिता में भाग लेकर प्रतिभागी 50 हजार रुपये तक का नकद पुरस्कार जीत सकते हैं।

    डाक विभाग ने इस वर्ष प्रतियोगिता का विषय निर्धारित किया है-मेरे आदर्श को पत्र। प्रतिभागियों को अपने जीवन में प्रेरणा बनने वाले किसी व्यक्ति (आदर्श) को संबोधित करते हुए पत्र लिखना होगा।

    प्रतियोगिता के लिए पत्र 8 दिसंबर 2025 तक डाक में जमा होना चाहिए। आठ दिसंबर के बाद भेजे गए पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

    कौन ले सकता है भाग?

    भारत का कोई भी नागरिक इस प्रतियोगिता में भाग ले सकता है। प्रतियोगिता दो आयु वर्गों में विभाजित है। 18 वर्ष और इससे ऊपर के लिए अंतरदेशीय पत्र कार्ड श्रेणी और लिफाफा श्रेणी रखा गया है।

    पुरस्कार राशि 

    - प्रतियोगिता में राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर दोनों पर पुरस्कार दिए जाएंगे।
    - राज्य स्तर के पुरस्कार
    - प्रथम पुरस्कार : 25,000 रुपये
    - द्वितीय पुरस्कार : 10,000 रुपये
    - तृतीय पुरस्कार : 5,000 रुपये

    राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार

    - प्रथम पुरस्कार : 50,000 रुपये
    - द्वितीय पुरस्कार : 25,000 रुपये
    - तृतीय पुरस्कार : 10,000 रुपये


    नियम और शर्तें

    - पत्र सिर्फ हाथ से लिखा हुआ होना चाहिए। कम्प्यूटर/टाइपराइटर से लिखे पत्र स्वीकार नहीं होंगे।
    - भाषा : हिंदी, अंग्रेजी या कोई भी भारतीय स्थानीय भाषा।
    - शब्द सीमा : लिफाफा (ए-4 कागज़) : अधिकतम 1000 शब्द
    - अंतरदेशीय पत्र कार्ड : अधिकतम 500 शब्द
    - पत्र को अपने राज्य के मुख्य डाक महाप्रबंधक को संबोधित करके भेजना होगा।

    अभियान का उद्देश्य

    बिष्टुपुर प्रधान डाकघर के वरीय डाकपाल शंकर कुजूर बताते हैं कि डाक विभाग का उद्देश्य है कि नई पीढ़ी एक बार फिर कलम और कागज से जुड़ सके। पत्र लेखन भाषा, संवेदना और अभिव्यक्ति तीनों को मजबूत बनाता है। डाक विभाग का कहना है कि यह अभियान युवाओं को ‘डिजिटल डिटाक्स’ की ओर प्रेरित करेगा और उन्हें लिखने की पुरानी सुंदर परंपरा से जोड़ने में मदद करेगा।
    ---------