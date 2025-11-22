Language
    Maiya Samman Yojana: हेमंत सरकार पहुंच रही लोगों के द्वार, मंईयां सम्मान योजना को लेकर महिलाओं की लग रही कतार 

    By Manoj Kumar Singh Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 10:58 PM (IST)

    जमशेदपुर के मानगो नगर निगम में 'आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वारा' कार्यक्रम आयोजित किया गया। शिविर में विभिन्न योजनाओं के लिए 1000 आवेदन आए, जिनमें से 800 से अधिक मईयां सम्मान योजना (Maiya Samman Yojana) के थे। अन्य योजनाओं में जन्म प्रमाण पत्र, पेंशन, आवास योजना, और स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित आवेदन शामिल थे। 

    Hero Image

    महिलाओं की उमड़ रही भीड़। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। मानगो नगर निगम क्षेत्र के एमओ एकेडमी ओल्ड पुरुलिया रोड आजादनगर में आयोजित 'आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार' (Aapki Yojana Aapki Sarkar Aapke Dwar) कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

    शिविर में विभिन्न योजनाओं के लिए कुल 1000 आवेदन आए, जिसमें से 800 से अधिक आवेदन मंईयां सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए भरा गया।

    योजना के तहत जन्म प्रमाण पत्र, पेंशन, जाति प्रमाण पत्र, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री श्रमिक योजना, पीएम स्व निधि, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित, सावित्रीबाई फुले, श्रम कार्ड, स्वच्छता से संबंधित, लाइट से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए।

    सर्वाधिक भीड़ मंईयां सम्मान योजना के काउंटर पर काफी भीड़ देखी गई। मानगो नगर निगम के उप प्रशासक कृष्ण कुमार ने बताया कि शिविर में आम जनता के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई थी।

    लोगों को असुविधा न हो इसके लिए कुर्सी, टेबल पानी आदि की व्यवस्था की गई थी। कार्यक्रम को सफल बनाने में शिविर के लिए प्रतिनियुक्त अधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे।

    शिविर का निरीक्षण भू अर्जन पदाधिकारी गुंजन कुमारी एवं सहायक नगर आयुक्त आकिब जावेद द्वारा किया जा रहा था, ताकि आम जनता को किसी तरह की कोई परेशानी न हो।

