Railway जोन के 26 हजार से अधिक निष्क्रिय खातों की राशि लौटाएगा Urban bank, तीन करोड़ से ज्यादा रकम होगी रिलीज

जासं, जमशेदपुर। अर्बन बैंक ने सेवानिवृत्त और दिवंगत शेयरधारकों के आश्रितों को वर्षों से निष्क्रिय पड़े खातों में जमा राशि लौटाने की दिशा में पहल की है। बैंक ने दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पूर्व मध्य और पूर्वी तट रेलवे क्षेत्रों में कुल 26,417 निष्क्रिय खातों की पहचान की है।

इन खातों में जमा 3 करोड़ 9 लाख 88 हजार 949 रुपये को लाभुकों को वापस लौटाने की प्रक्रिया शुुरू कर दी गई है। अर्बन बैंक देश की सबसे बड़ी को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है, जिसके लगभग 1.40 लाख सदस्य हैं।

सेवानिवृत्ति या निधन के बाद खाता सक्रिय नहीं रख पाते

रेलवे कर्मचारी मासिक अंशदान के आधार पर बैंक में राशि जमा करते हैं। कई कर्मचारी सेवानिवृत्ति या निधन के बाद खाता सक्रिय नहीं रख पाते, जिससे जमा राशि वर्षों तक बिना निकासी के पड़ी रह जाती है।

परिवर्तन पैनल की पहल पर बैंक ने ऐसे खातों की विस्तृत जांच कर लौटाने योग्य राशि का आंकड़ा तय किया है। इसके लिए आद्रा में कैंप शुरू होगा और जल्द ही चक्रधरपुर में भी शिविर लगाया जाएगा।

अर्बन बैंक ने निष्क्रिय खातों की सूची जारी कर आश्रितों तक राशि पहुंचाने के लिए कैंप लगाना शुरू कर दिया है। आद्रा डिवीजन में रिफंड कैंप शुरू हो चुका है, जबकि चक्रधरपुर मंडल में शीघ्र ही कैंप आयोजित किया जाएगा।





