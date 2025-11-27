Railway जोन के 26 हजार से अधिक निष्क्रिय खातों की राशि लौटाएगा Urban bank, तीन करोड़ से ज्यादा रकम होगी रिलीज
अर्बन बैंक ने रेलवे क्षेत्र के 26,417 निष्क्रिय खातों से 3 करोड़ रुपये से अधिक की राशि लौटाने की पहल की है। सेवानिवृत्त और दिवंगत शेयरधारकों के आश्रितों को यह राशि मिलेगी। बैंक ने इसके लिए विशेष शिविरों का आयोजन किया है और वेलफेयर ऑफिसर नियुक्त किए हैं ताकि लाभार्थियों को राशि प्राप्त करने में आसानी हो। यह कदम पारदर्शिता और सही हकदारों तक राशि पहुंचाने की दिशा में उठाया गया है।
सेवानिवृत्ति या निधन के बाद खाता सक्रिय नहीं रख पाते
अर्बन बैंक ने निष्क्रिय खातों की सूची जारी कर आश्रितों तक राशि पहुंचाने के लिए कैंप लगाना शुरू कर दिया है। आद्रा डिवीजन में रिफंड कैंप शुरू हो चुका है, जबकि चक्रधरपुर मंडल में शीघ्र ही कैंप आयोजित किया जाएगा।
अवैध निकासी का मामला आने के बाद की गई कार्रवाई
जांच में खुलासा हुआ था कि अर्बन बैंक के कुछ निष्क्रिय खातों से पूर्व कर्मचारियों द्वारा अवैध निकासी की जा रही थी। यह धोखाधड़ी पकड़े जाने के बाद संबंधित कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया।
इसी पृष्ठभूमि में बैंक ने निष्क्रिय खातों में जमा राशि को सुरक्षित रूप से उसके असली हकदार तक पहुंचाने पर ध्यान केंद्रित किया है, ताकि आगे किसी भी प्रकार की अनियमितता की गुंजाइश न रहे।
पहली बार 12 शाखाओं में तैनात किए गए वेलफेयर ऑफिसर
अर्बन बैंक ने पहली बार 12 शाखाओं के लिए 12 वेलफेयर ऑफिसर नियुक्त किए हैं। ये मृत एवं सेवानिवृत्त शेयरधारकों की पहचान करेंगे, संबंधित दस्तावेजों की जांच करेंगे, सही लाभार्थियों को समय पर जमा राशि हस्तांतरित कराएंगे।
जारी नोटिस के माध्यम से सभी वेलफेयर ऑफिसरों के नाम और मोबाइल नंबर सार्वजनिक कर दिए गए हैं। ताकि आश्रित सीधे अपनी शाखा के अधिकारी से संपर्क कर सकें।
निष्क्रिय खातों की संख्या और लौटाई जाने वाली राश
- शाखा निष्क्रिय खाते कुल राशि (रु.)
- गार्डन रीच 2,881 32,72,503
- खड़गपुर 5,676 71,15,696
- आद्रा 4,202 60,61,847
- चक्रधरपुर 3,843 26,01,976
- रांची 243 84,385
- बिलासपुर 2,237 28,84,340
- रायपुर 536 14,24,049
- नागपुर 1,588 10,88,333
- खोरधा रोड 2,108 29,10,756
- वाल्टियर 2,659 22,10,881
- भुवनेश्वर 45 1,75,657
- संबलपुर 309 3,98,526
- कुल 26,417 3,09,88,949
आद्रा डिवीजन में जमा राशि वापसी के लिए काम शुरू हो गया है जल्द चक्रधरपुर मंडल में भी शेयरधारकों को पैसे लौटाए जाएंगे। इसके लिए सभी 12 शाखाओं में पहली बार वेलफेयर आफिसर की तैनाती की गई है।
एसपी सिंह, चेयरमैन, अर्बन बैंक
