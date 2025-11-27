Language
    Railway जोन के 26 हजार से अधिक निष्क्रिय खातों की राशि लौटाएगा Urban bank, तीन करोड़ से ज्यादा रकम होगी रिलीज

    By Nirmal Prasad Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 10:01 PM (IST)

    अर्बन बैंक ने रेलवे क्षेत्र के 26,417 निष्क्रिय खातों से 3 करोड़ रुपये से अधिक की राशि लौटाने की पहल की है। सेवानिवृत्त और दिवंगत शेयरधारकों के आश्रितों को यह राशि मिलेगी। बैंक ने इसके लिए विशेष शिविरों का आयोजन किया है और वेलफेयर ऑफिसर नियुक्त किए हैं ताकि लाभार्थियों को राशि प्राप्त करने में आसानी हो। यह कदम पारदर्शिता और सही हकदारों तक राशि पहुंचाने की दिशा में उठाया गया है।

    फोटो।

    जासं, जमशेदपुर। अर्बन बैंक ने सेवानिवृत्त और दिवंगत शेयरधारकों के आश्रितों को वर्षों से निष्क्रिय पड़े खातों में जमा राशि लौटाने की दिशा में पहल की है। बैंक ने दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पूर्व मध्य और पूर्वी तट रेलवे क्षेत्रों में कुल 26,417 निष्क्रिय खातों की पहचान की है। 
     
    इन खातों में जमा 3 करोड़ 9 लाख 88 हजार 949 रुपये को लाभुकों को वापस लौटाने की प्रक्रिया शुुरू कर दी गई है। अर्बन बैंक देश की सबसे बड़ी को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है, जिसके लगभग 1.40 लाख सदस्य हैं। 
     

    सेवानिवृत्ति या निधन के बाद खाता सक्रिय नहीं रख पाते 

    रेलवे कर्मचारी मासिक अंशदान के आधार पर बैंक में राशि जमा करते हैं। कई कर्मचारी सेवानिवृत्ति या निधन के बाद खाता सक्रिय नहीं रख पाते, जिससे जमा राशि वर्षों तक बिना निकासी के पड़ी रह जाती है। 
     
    परिवर्तन पैनल की पहल पर बैंक ने ऐसे खातों की विस्तृत जांच कर लौटाने योग्य राशि का आंकड़ा तय किया है। इसके लिए आद्रा में कैंप शुरू होगा और जल्द ही चक्रधरपुर में भी शिविर लगाया जाएगा।

    अर्बन बैंक ने निष्क्रिय खातों की सूची जारी कर आश्रितों तक राशि पहुंचाने के लिए कैंप लगाना शुरू कर दिया है। आद्रा डिवीजन में रिफंड कैंप शुरू हो चुका है, जबकि चक्रधरपुर मंडल में शीघ्र ही कैंप आयोजित किया जाएगा।


    अवैध निकासी का मामला आने के बाद की गई कार्रवाई 

    जांच में खुलासा हुआ था कि अर्बन बैंक के कुछ निष्क्रिय खातों से पूर्व कर्मचारियों द्वारा अवैध निकासी की जा रही थी। यह धोखाधड़ी पकड़े जाने के बाद संबंधित कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया। 

    इसी पृष्ठभूमि में बैंक ने निष्क्रिय खातों में जमा राशि को सुरक्षित रूप से उसके असली हकदार तक पहुंचाने पर ध्यान केंद्रित किया है, ताकि आगे किसी भी प्रकार की अनियमितता की गुंजाइश न रहे। 

    बैंक प्रबंधन का कहना है कि कई वर्षों से अटकी इन राशियों को सही लाभार्थियों तक पहुंचाना न सिर्फ बैंक की जिम्मेदारी है, बल्कि पारदर्शी बैंकिंग व्यवस्था का हिस्सा भी है।


    पहली बार 12 शाखाओं में तैनात किए गए वेलफेयर ऑफिसर

    अर्बन बैंक ने पहली बार 12 शाखाओं के लिए 12 वेलफेयर ऑफिसर नियुक्त किए हैं। ये मृत एवं सेवानिवृत्त शेयरधारकों की पहचान करेंगे, संबंधित दस्तावेजों की जांच करेंगे, सही लाभार्थियों को समय पर जमा राशि हस्तांतरित कराएंगे।

    जारी नोटिस के माध्यम से सभी वेलफेयर ऑफिसरों के नाम और मोबाइल नंबर सार्वजनिक कर दिए गए हैं। ताकि आश्रित सीधे अपनी शाखा के अधिकारी से संपर्क कर सकें। 

    गार्डनरीच शाखा के लिए मधुमिता घोष और चक्रधरपुर शाखा के लिए रवींद्र नाथ पांडा को वेलफेयर ऑफिसर के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है। शाखाओं के डेलीगेट मेंबर भी इस प्रक्रिया में सहयोग करेंगे।
     

    निष्क्रिय खातों की संख्या और लौटाई जाने वाली राश 

    • शाखा            निष्क्रिय खाते            कुल राशि (रु.)
    • गार्डन रीच       2,881                  32,72,503
    • खड़गपुर         5,676                  71,15,696
    • आद्रा             4,202                  60,61,847
    • चक्रधरपुर        3,843                  26,01,976
    • रांची              243                     84,385
    • बिलासपुर         2,237                  28,84,340
    • रायपुर            536                     14,24,049
    • नागपुर            1,588                  10,88,333
    • खोरधा रोड       2,108                  29,10,756
    • वाल्टियर          2,659                  22,10,881
    • भुवनेश्वर           45                      1,75,657
    • संबलपुर           309                    3,98,526
    • कुल               26,417                3,09,88,949

    आद्रा डिवीजन में जमा राशि वापसी के लिए काम शुरू हो गया है जल्द चक्रधरपुर मंडल में भी शेयरधारकों को पैसे लौटाए जाएंगे। इसके लिए सभी 12 शाखाओं में पहली बार वेलफेयर आफिसर की तैनाती की गई है।

    -

    एसपी सिंह, चेयरमैन, अर्बन बैंक