Ucilmines में बाहरी मजदूर की फर्जी एंट्री? ठेका कंपनी ने GM को भेजी शिकायत

जासं, जमशेदपुर! यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (UCIL) के तुरामडीह माइंस में फर्जी हस्ताक्षर के जरिए एक बाहरी मजदूर को कार्य में शामिल किए जाने का मामला सामने आया है। ठेका कंपनी मेर्सस अजय कुमार गुप्ता की प्रोपराइटर बबिता देवी ने इस संबंध में यूसिल के महाप्रबंधक (GM) को लिखित शिकायत भेजी है।

शिकायत में कहा गया है कि उनकी कंपनी कई वर्षों से यूसिल के विभिन्न कार्यों को निष्पादित करती आ रही है। हाल ही में उन्हें माइंस विकास कार्य के लिए एक नया टेंडर भी आवंटित किया गया।

इसके बाद उन्होंने अस्थायी गेट पास निर्गमन के लिए 54 मजदूरों की सूची कंपनी को सौंपी थी। ठेकेदार के अनुसार, मंगलवार को उन्हें पता चला कि कृष्णा

आरोप है कि उसके नाम के आगे फर्जी हस्ताक्षर किए गए और उसे माइंस परिसर में काम करने की अनुमति दे दी गई। बबिता देवी का कहना है कि जब उन्होंने संबंधित मजदूर का नाम ही नहीं दिया, तो यह स्पष्ट नहीं है कि किस आधार पर उसे माइंस में प्रवेश और कार्य करने की अनुमति मिली।

उन्होंने महाप्रबंधक से मामले की निष्पक्ष जांच कर कृष्णा हेम्ब्रम को तत्काल हटाने की मांग की है। इस संबंध में जब यूसिल के खान प्रबंधक से संपर्क किया गया, तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है।





