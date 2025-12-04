Ucilmines में बाहरी मजदूर की फर्जी एंट्री? ठेका कंपनी ने GM को भेजी शिकायत
यूसीआईएल के तुरामडीह माइंस में ठेका कंपनी ने फर्जी हस्ताक्षर से बाहरी मजदूर को काम पर रखने की शिकायत की है। मेर्सस अजय कुमार गुप्ता की प्रोपराइटर बबित ...और पढ़ें
जासं, जमशेदपुर! यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (UCIL) के तुरामडीह माइंस में फर्जी हस्ताक्षर के जरिए एक बाहरी मजदूर को कार्य में शामिल किए जाने का मामला सामने आया है। ठेका कंपनी मेर्सस अजय कुमार गुप्ता की प्रोपराइटर बबिता देवी ने इस संबंध में यूसिल के महाप्रबंधक (GM) को लिखित शिकायत भेजी है।
शिकायत में कहा गया है कि उनकी कंपनी कई वर्षों से यूसिल के विभिन्न कार्यों को निष्पादित करती आ रही है। हाल ही में उन्हें माइंस विकास कार्य के लिए एक नया टेंडर भी आवंटित किया गया।
इसके बाद उन्होंने अस्थायी गेट पास निर्गमन के लिए 54 मजदूरों की सूची कंपनी को सौंपी थी। ठेकेदार के अनुसार, मंगलवार को उन्हें पता चला कि कृष्णा
