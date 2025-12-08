बकाया भुगतान न मिलने पर एजेंसी ने दवा की सप्लाई रोकी, Ucil hospital में मरीज बेहाल
जादूगोड़ा के यूसील अस्पताल में दवा सप्लाई करने वाली एजेंसी केके फार्मा ने बकाया भुगतान न होने पर दवा काउंटर बंद कर दिया है, जिससे मरीजों को परेशानी हो ...और पढ़ें
शुरू से विवादों में रही सप्लाई
जानकारी के अनुसार केके फार्मा को 16 जुलाई 2025 से यूसील अस्पताल में दवा आपूर्ति का टेंडर मिला था। लेकिन शुरुआत से ही दवाओं की उपलब्धता को लेकर शिकायतें मिलती रहीं।
एक स्प्ताह में होगा बकाया भुगतान
मामले पर यूसील अस्पताल के सीएमओ डॉ. देवाशीष भट्टाचार्य ने बताया कि कंपनी का बिल बकाया जरूर है, लेकिन भुगतान की प्रक्रिया जारी है।
अस्पताल प्रबंधन ने नहीं दिया जवाब
सीएमओ ने कहा कि मैंने केके फार्मा से दवा काउंटर बंद न करने का आग्रह किया था। 5-6 दिन में भुगतान कर दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने सप्लाई बंद कर दी।
गंभीर मरीजों को झेलनी पड़ रही परेशानी
दवा काउंटर बंद होने से सबसे अधिक परेशानी मजदूर वर्ग, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं और गंभीर मरीजों को झेलनी पड़ रही है। मरीजों का कहना है कि जांच तो हो रही है, लेकिन अस्पताल में दवा न मिलने से पूरा इलाज बाधित हो रहा है।
स्थिति यह है कि मरीजों को उपचार का आधा बोझ अस्पताल के बाहर दवाइयों पर उठाना पड़ रहा है। जो उनके लिए आर्थिक रूप से भारी साबित हो रहा है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।