जुगसलाई में हथियार के साथ दो किशोर गिरफ्तार, बाल सुधार गृह भेजा गया

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। वरीय पुलिस पदाधिकारियों के निर्देश पर 10 अक्टूबर की देर रात जुगसलाई थाना क्षेत्र पार्वती घाट बस्ती स्थित श्मशान घाट गेट के पास एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया गया। पुलिस टीम द्वारा आने-जाने वाले वाहनों एवं संदिग्ध व्यक्तियों की सघन जांच की जा रही थी।

रात्रि लगभग 10:10 बजे एक बाइक पर सवार दो युवक संदिग्ध अवस्था में आते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन वे भागने का प्रयास करने लगे। तत्परता दिखाते हुए पुलिस बल ने घेराबंदी कर दोनों को मौके पर ही पकड़ लिया।

एक जिंदा गोली तथा एक मोबाइल फोन जब्त एक युवक की पहचान मो. रेहान के रूप में हुई, जिसके बैग से एक देशी पिस्तौल, एक मैगजीन और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया। वहीं, उसके साथ मौजूद किशोर की फुलपैंट की जेब से एक जिंदा गोली तथा एक मोबाइल फोन जब्त किया गया।