    जुगसलाई में हथियार के साथ दो किशोर गिरफ्तार, बाल सुधार गृह भेजा गया

    By ANWESH AMBASHTHAEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 06:59 PM (IST)

    जुगसलाई में पुलिस ने एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान दो संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार किया। तलाशी में उनके पास से पिस्तौल, मैगजीन और जिंदा गोली बरामद हुई। एक युवक मो. रेहान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दूसरे किशोर को बाल सुधार गृह भेजा गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है कि वे हथियार लेकर कहां जा रहे थे।

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। वरीय पुलिस पदाधिकारियों के निर्देश पर 10 अक्टूबर की देर रात जुगसलाई थाना क्षेत्र पार्वती घाट बस्ती स्थित श्मशान घाट गेट के पास एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया गया। पुलिस टीम द्वारा आने-जाने वाले वाहनों एवं संदिग्ध व्यक्तियों की सघन जांच की जा रही थी। 

    रात्रि लगभग 10:10 बजे एक बाइक पर सवार दो युवक संदिग्ध अवस्था में आते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन वे भागने का प्रयास करने लगे। तत्परता दिखाते हुए पुलिस बल ने घेराबंदी कर दोनों को मौके पर ही पकड़ लिया।

    एक जिंदा गोली तथा एक मोबाइल फोन जब्त

    एक युवक की पहचान मो. रेहान के रूप में हुई, जिसके बैग से एक देशी पिस्तौल, एक मैगजीन और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया। वहीं, उसके साथ मौजूद किशोर की फुलपैंट की जेब से एक जिंदा गोली तथा एक मोबाइल फोन जब्त किया गया। 

    इसकी जानकारी सिटी एसपी कुमार शिवशीष ने दी। पुलिस ने बरामद हथियार एवं मोबाइल फोन को विधिसम्मत जब्त करते हुए मो. रेहान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि किशोर को बाल सुधार गृह भेज दिया गया। 

    पुलिस यह पता लगा रही कि दोनों हथियार लेकर किस उद्देश्य से घूम रहे थे और इनका संबंध किस आपराधिक गिरोह अथवा हथियार आपूर्ति नेटवर्क से है। गौरतलब है कि विगत सात दिन में 10 अपराधी पिस्टल और कारतूस के साथ गिरफ्तार किए जा चुके है। इनमें अंतरराज्यीय अपराधी सौरभ उर्फ पूरन चौधरी शामिल है।