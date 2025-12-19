ऑपरेशन प्रहार के तहत जमशेदपुर को बड़ी सफलता, 22 पुड़िया ब्राउन शुगर सहित दो तस्कर गिरफ्तार
जमशेदपुर पुलिस ने 'ऑपरेशन प्रहार' के तहत बर्मामाइंस थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 22 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। अभिषेक ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान ‘ऑपरेशन प्रहार’ के तहत जमशेदपुर पुलिस को एक और सफलता मिली है। बर्मामाइंस थाना की पुलिस ने गुरुवार को छापेमारी कर 22 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपितों की पहचान अभिषेक कुमार और राहुल कुमार के रूप में हुई है।
पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपित लंबे समय से इलाके में नशीले पदार्थों की तस्करी और बिक्री में संलिप्त थे। गुप्त सूचना के आधार पर बर्मामाइंस थाना पुलिस ने निगरानी बढ़ाई और सटीक योजना के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें रंगे हाथों पकड़ा। बरामद ब्राउन शुगर को जब्त कर लिया गया है तथा आरोपितों से पूछताछ जारी है।
एक दिन पहले भी हो चुकी है कार्रवाई
उल्लेखनीय है कि इससे एक दिन पूर्व सोनारी थाना की पुलिस ने भी 19 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ एक आरोपित को गिरफ्तार किया था। लगातार हो रही इन कार्रवाइयों से नशे के कारोबार में संलिप्त लोगों में हड़कंप मचा हुआ है।
गौरतलब है कि वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जमशेदपुर पुलिस इन दिनों मादक पदार्थों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई के उद्देश्य से ‘ऑपरेशन प्रहार’ अभियान चला रही है। इस अभियान का मुख्य लक्ष्य शहर को नशे के जाल से मुक्त कर युवाओं को सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य प्रदान करना है।
पुलिस लगातार कर रही छापामारी
पुलिस इस अभियान के तहत करीबी निगरानी, सूचनाओं का गहन विश्लेषण और लगातार छापेमारी कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि नशे के कारोबार में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और आगे भी यह अभियान सख्ती के साथ जारी रहेगा।
