जमशेदपुर में चोरी की दो बाइक के साथ 2 युवक गिरफ्तार, चेकिंग के दौरान पुलिस ने की कार्रवाई

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। बिष्टुपुर थाना पुलिस ने एंटी क्राइम चेकिंग अभियान के दौरान सोमवार को चोरी की दो मोटरसाइकिलों के साथ दो युवकों को गिरफ्तार किया है।

कार्रवाई रविवार देर शाम मोदी पार्क के समीप की गई। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान बागबेड़ा थाना क्षेत्र के हरहरगट्टू निवासी आकाश यादव तथा जुगसलाई थाना क्षेत्र के बलदेव बस्ती निवासी सागर नाथ के रूप में हुई है।

पुलिस के अनुसार, जांच के दौरान दोनों युवक संदिग्ध रूप से दो अलग-अलग मोटरसाइकिलों पर सवार थे। पुलिस ने जब उनसे गाड़ियों के कागजात मांगे तो वे कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। दोनों वाहनों पर फर्जी नंबर प्लेट लगी हुई थी तथा चेसिस नंबर भी घिसा हुआ पाया गया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि उसे बदलने का प्रयास किया गया था।