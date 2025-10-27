जमशेदपुर में चोरी की दो बाइक के साथ 2 युवक गिरफ्तार, चेकिंग के दौरान पुलिस ने की कार्रवाई
जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना पुलिस ने एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान चोरी की दो मोटरसाइकिलों के साथ दो युवकों को गिरफ्तार किया। ये कार्रवाई मोदी पार्क के पास हुई। पूछताछ में पता चला कि दोनों बाइक चोरी की हैं, जिनके नंबर प्लेट भी फर्जी थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। बिष्टुपुर थाना पुलिस ने एंटी क्राइम चेकिंग अभियान के दौरान सोमवार को चोरी की दो मोटरसाइकिलों के साथ दो युवकों को गिरफ्तार किया है।
कार्रवाई रविवार देर शाम मोदी पार्क के समीप की गई। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान बागबेड़ा थाना क्षेत्र के हरहरगट्टू निवासी आकाश यादव तथा जुगसलाई थाना क्षेत्र के बलदेव बस्ती निवासी सागर नाथ के रूप में हुई है।
पुलिस के अनुसार, जांच के दौरान दोनों युवक संदिग्ध रूप से दो अलग-अलग मोटरसाइकिलों पर सवार थे। पुलिस ने जब उनसे गाड़ियों के कागजात मांगे तो वे कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। दोनों वाहनों पर फर्जी नंबर प्लेट लगी हुई थी तथा चेसिस नंबर भी घिसा हुआ पाया गया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि उसे बदलने का प्रयास किया गया था।
संदेह के आधार पर जब पुलिस ने दोनों से कड़ी पूछताछ की, तो उन्होंने अंततः स्वीकार किया कि दोनों मोटरसाइकिलें चोरी की हैं। इसके बाद पुलिस ने दोनों को मौके से गिरफ्तार कर बाइक जब्त कर ली।
थाना प्रभारी आलोक दुबे ने बताया कि गिरफ्तार युवकों से यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि उन्होंने ये बाइक कहां से और किससे चोरी की। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि इनके गिरोह में अन्य सदस्य शामिल हैं या नहीं।
पुलिस ने दोनों के खिलाफ चोरी और फर्जीवाड़ा से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेजने की तैयारी की है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।