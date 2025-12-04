उत्पादन लागत के नाम पर मैनपावर घटा रहा Tubes division, अधिकारियों के फैसलों पर कमेटी मेंबरों ने उठाए सवाल

जासं, जमशेदपुर! टाटा स्टील के ट्यूब्स डिवीजन में उत्पादन लागत बढ़ने का हवाला देकर मैनपावर घटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। एक नवंबर से स्पेशल सेपरेशन स्कीम (एसएसएस) लागू की गई, जिसके तहत 104 कर्मचारियों को बाहर किया गया है।

कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि यह कदम अधिकारियों की प्रबंधन-त्रुटियों का परिणाम है, जबकि इसका बोझ कर्मचारियों पर डाला जा रहा है। पिछले दिनों हुई टाटा वर्कर्स यूनियन की कमेटी मीटिंग में विभागीय कमेटी मेंबरों ने मैनपावर कटौती के इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया।

प्रबंधन ने की यूनियन नेतृत्व की अनदेखी

मेंबरों ने बताया कि ट्यूब्स डिवीजन के अधिकारी बार-बार बढ़ी हुई उत्पादन लागत और घाटे का हवाला देकर कर्मचारियों की संख्या घटाने में लगे हैं, जबकि इस पर यूनियन नेतृत्व को न तो विश्वास में लिया गया और न ही 2023 के मुख्य समझौते में तय स्टाफ स्ट्रेंथ का पालन किया गया है।



कमेटी मेंबरों के अनुसार, अप्रैल माह में एक केक कटिंग समारोह के दौरान डिवीजन के एक अधिकारी ने कहा था कि इसी मैनपावर में ट्यूब्स को चलाना है और किसी कर्मचारी को बाहर नहीं किया जाएगा। कर्मचारियों का सवाल है कि सिर्फ सात माह में ऐसी क्या परिस्थिति बदल गई कि अब बड़ी संख्या में मैनपावर हटाया जाने लगा?



