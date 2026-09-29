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दुर्गा पूजा से पहले TSDPL कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले: ₹4 करोड़ का बोनस समझौता, खातों में आएंगे औसतन ₹74443

By Jitendra Singh Edited By: Sanjeev Kumar
Published: Tue, 29 Sep 2026 09:24 PM (IST)

टाटा स्टील डाउन स्ट्रीम प्रोडक्ट लिमिटेड (टीएसडीपीएल) ने दुर्गा पूजा से पहले अपने 682 कर्मचारियों के लिए ₹3.91 करोड़ के वार्षिक प्रॉफिट बोनस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

द्विपक्षीय करार के अनुसार इस वर्ष कामगारों को अधिकतम 1,02,185 रुपये तथा न्यूनतम 48,400 रुपये प्राप्त होंगे।

द्विपक्षीय करार के अनुसार इस वर्ष कामगारों को अधिकतम 1,02,185 रुपये तथा न्यूनतम 48,400 रुपये प्राप्त होंगे।

HighLights

  1. टीएसडीपीएल कर्मचारियों को ₹3.91 करोड़ का वार्षिक प्रॉफिट बोनस।

  2. दुर्गा पूजा से पहले हुआ बोनस समझौते पर हस्ताक्षर।

  3. औसतन ₹74,443 बोनस 5 अक्टूबर को खातों में जमा।

जासं, जमशेदपुर। दुर्गा पूजा के पावन पर्व से पहले टाटा स्टील डाउन स्ट्रीम प्रोडक्ट लिमिटेड (टीएसडीपीएल) के कामगारों का इंतजार खत्म हो गया है। 
 
बारा प्लांट सभागार में सोमवार को प्रबंधन और श्रमिक संगठन (यूनियन) के बीच वित्तीय वर्ष 2025-26 के वार्षिक प्रॉफिट बोनस पर औपचारिक सहमति बन गई। 
 
समझौते के तहत कंपनी अपने 682 कर्मचारियों (ईएसएस सहित) के बीच कुल 3.91 करोड़ रुपये की बोनस राशि वितरित करेगी।
 

5 अक्टूबर को बैंक खातों में आएगी राशि 

द्विपक्षीय करार के अनुसार इस वर्ष कामगारों को अधिकतम 1,02,185 रुपये तथा न्यूनतम 48,400 रुपये प्राप्त होंगे। वहीं न्यू सीरीज (NS) संवर्ग के कर्मियों को 32,978 रुपये मिलेंगे। 
 
इस बार कर्मचारियों को मिलने वाला औसत बोनस 74,443 रुपये आंका गया है। यह पूरी राशि पांच अक्टूबर को सीधे कर्मचारियों के बैंक खातों में क्रेडिट कर दी जाएगी। 
 
समझौते पर प्रबंधन की ओर से मुख्य मानव संसाधन अधिकारी (सीएचआरओ) करण लखानी और यूनियन की ओर से अध्यक्ष राकेश्वर पाण्डेय व महामंत्री त्रिदेव सिंह ने हस्ताक्षर किए।
 

पिछले 5 वर्षों में बोनस का ग्राफ 

टीएसडीपीएल में बोनस का ग्राफ पिछले पांच वर्षों से लगातार रिकॉर्ड बना रहा है: 
  • 2021-22: ₹3.39 करोड़ (20%)
  • 2022-23: ₹3.81 करोड़
  • 2023-24: ₹3.74 करोड़ (अधिकतम ₹1,11,634)
  • 2024-25: ₹3.79 करोड़ (अधिकतम ₹96,000)
  • 2025-26: ₹3.91 करोड़ (नया रिकॉर्ड)
 
यूनियन अध्यक्ष राकेश्वर पाण्डेय ने इसे श्रमिकों की कड़ी मेहनत और आपसी विश्वास का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि त्योहार से ठीक पहले राशि मिलने से कर्मचारियों के परिवारों में खुशियों का माहौल है। 
 
इस अवसर पर जीएम जयदेव चाँद, संजय मजूमदार, माया तिवारी तथा यूनियन प्रतिनिधि सच्चिदानंद, प्रमोद उपाध्याय, राजेश कुमार, शशि मिश्रा, रंजन मिश्रा और दिनेश कुमार उपस्थित थे।

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