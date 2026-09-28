Tata Motors में हो गया बोनस समझौता: अधिकतम ₹82500 और न्यूनतम ₹52600 मिलेगा, 8000 कर्मचारियों को फायदा
टाटा मोटर्स जमशेदपुर प्लांट में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बोनस समझौता हो गया है, जिससे लगभग 8,000 कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
HighLights
टाटा मोटर्स जमशेदपुर प्लांट में बोनस समझौता संपन्न।
8,000 कर्मचारियों को मिलेगा सीधा वित्तीय लाभ।
जासं, जमशेदपुर। टाटा मोटर्स के जमशेदपुर प्लांट के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। सोमवार को वित्तीय वर्ष 2025-26 के बोनस को लेकर कंपनी प्रबंधन और टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन के बीच सहमति बन गई।
बोनस समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर हो गए। इस समझौते के तहत कर्मचारियों को अधिकतम 82,500 रुपये और न्यूनतम 52,600 रुपये बोनस के रूप में दिए जाएंगे।
बोनस की यह राशि सितंबर माह के वेतन के साथ सीधे कर्मचारियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। इतना ही नहीं, बोनस राशि के अलावा प्रत्येक कर्मचारी को 1,100 रुपये का अतिरिक्त गिफ्ट कूपन भी दिया जाएगा।
कंपनी के बंटवारे के बाद पहला ऐतिहासिक समझौता
टाटा मोटर्स के कमर्शियल (व्यावसायिक) और पैसेंजर (यात्री) वाहन कारोबार के अलग-अलग होने के बाद जमशेदपुर प्लांट में हुआ यह पहला बोनस समझौता है।
उल्लेखनीय है कि 1 अक्टूबर 2025 से दोनों व्यावसायिक इकाइयां अलग हो गई थीं। इस कारण बोनस निर्धारण की प्रक्रिया के दौरान वित्तीय वर्ष 2025-26 के अप्रैल से सितंबर तक के उपलब्ध वित्तीय आंकड़ों के साथ-साथ अक्टूबर से मार्च तक के अनुमानित वित्तीय प्रदर्शन को आधार बनाकर बोनस की राशि तय की गई है।
8,000 कर्मचारियों को मिलेगा सीधा लाभ
टाटा मोटर्स जमशेदपुर प्लांट में कार्यरत करीब 8,000 कर्मचारियों को इस समझौते का सीधा लाभ मिलेगा। सोमवार को समझौते पर कंपनी प्रबंधन की ओर से प्लांट हेड अनुराग छारिया, एचआर हेड तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने हस्ताक्षर किए।
वहीं यूनियन की ओर से अध्यक्ष शशि भूषण प्रसाद और महामंत्री आरके सिंह समेत अन्य प्रतिनिधियों ने दस्तखत किए। बोनस और वेतन समझौते पर मुहर लगते ही टाटा मोटर्स परिसर और कर्मचारियों के बीच भारी उत्साह और खुशी का माहौल देखा गया।
यूनियन प्रतिनिधियों ने बताया कि बदलती व्यावसायिक परिस्थितियों के बावजूद कर्मचारियों के हित को सर्वोपरि रखते हुए एक सम्मानजनक बोनस राशि तय की गई है।