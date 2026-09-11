टाटा स्टील कर्मचारियों के खाते में आया बोनस, जमशेदपुर में हुई धनवर्षा; 315 करोड़ बोनस राशि पर सहमति

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। टाटा स्टील कर्मचारियों के घर शुक्रवार को धनवर्षा हुई। कर्मचारियों के बैंक खाते में बोनस का पैसा आया।

टाटा स्टील में तीन सितंबर को टाटा वर्कर्स यूनियन नेतृत्व के साथ बोनस पर समझौता हुआ था।

इसके तहत टाटा स्टील जमशेदपुर, टिनप्लेट डिवीजन, वायर डिवीजन जमशेदपुर, टाटा स्टील गम्हरिया, टिस्को ग्रोथ शाप में एक साथ बोनस समझौता हुआ था लेकिन कंपनी प्रबंधन ने इसका पैसा 11 सितंबर को भेजना तय किया था।

शुक्रवार सुबह नौ बजे सभी कर्मचारियों को व्यक्तिगत रूप से बोनस स्लिप मिली। इसमें उन्हें बताया गया कि एक अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक, 12 माह में उनका कितना बेसिक व डीए हुआ, इसके साथ ही उन्हें बोनस की कुल राशि जोड़कर बताई गई है।

इसमें 75 रुपये यूनियन का चंदा के रूप में काटा गया है। वहीं, स्लिप मिलने के बाद सुबह 11 बजे कर्मचारियों को एसएमएस आया कि बोनस का पैसा उनके खाते में भेज दिया गया है। 315 करोड़ रुपये बोनस पर हुआ है समझौता टाटा स्टील में हुए बोनस समझौते के तहत इस वर्ष 315 करोड़ रुपये बोनस राशि में देने पर सहमति बनी है। इसमें जमशेदपुर प्लांट में कार्यरत 11,021 कर्मचारियों के खाते 163.85 करोड़ रुपये आएगा।

वहीं, बोनस मद में स्टील ग्रेड में कार्यरत कर्मचारियों को अधिकतम बोनस चार लाख 52 हजार 512 रुपये, औसतन बोनस एक लाख 48 हजार 675 रुपये, जबकि न्यू सीरीज ग्रेड के कर्मचारियों को अधिकतम एक लाख 28 हजार 448 व न्यूनतम 39,016 रुपये बोनस मिला है। कंपनी प्रबंधन ने 11,035.24 करोड़ रुपये के शुद्ध मुनाफे पर कर्मचारियों को यह बोनस फार्मूले के तहत प्रदान किया है।