Tata Steel UISL में बोनस समझौता लागू: कर्मचारियों को इस बार ₹67 लाख अधिक मिला बोनस, नया फार्मूला मंजूर
टाटा स्टील यूटिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड (Tata Steel UISL) में कर्मचारियों के लिए नया बोनस फार्मूला तय हो गया ...और पढ़ें
HighLights
नया बोनस फार्मूला वित्तीय वर्ष 2026-27 से प्रभावी होगा।
PBT वेटेज 25% से बढ़कर 30% किया गया।
इस वर्ष कर्मचारियों को ₹67 लाख अधिक बोनस मिला।
जासं, जमशेदपुर। टाटा स्टील यूटिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड (Tata Steel UISL) में कर्मचारियों के बोनस का नया फार्मूला तय हो गया है।
वित्तीय वर्ष 2026-27 से कर्मचारियों को इसी नए फार्मूले के तहत बोनस का भुगतान किया जाएगा। यह नया फार्मूला आगामी तीन वित्तीय वर्षों 2026-27, 2027-28 और 2028-29 के लिए प्रभावी रहेगा।
सोमवार को जमशेदपुर स्थित यूनियन कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यूनियन अध्यक्ष रघुनाथ पांडेय ने इसकी विस्तृत जानकारी दी।
नए फार्मूले में क्या हुए बदलाव?
यूनियन अध्यक्ष ने बताया कि नए फार्मूले के तहत 'प्रॉफिट आफ्टर टैक्स' (PBT) पर मिलने वाले वेटेज को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया है।
वहीं रिपीट कंप्लेन के वेटेज को 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया है। इसके अलावा सेफ्टी (स्थायी व ठेकाकर्मी), ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंडेक्स, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस, उत्पादकता तथा एक्टिव SGA जैसे अन्य पैरामीटर्स को पूर्ववत रखा गया है।
इस वर्ष ₹67 लाख अधिक मिला कुल बोनस
प्रबंधन और यूनियन के बीच हुए समझौते के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कुल ₹6.676 करोड़ की बोनस राशि 671 कर्मचारियों के बीच वितरित की गई है।
जो पिछले वर्ष की तुलना में करीब ₹67 लाख अधिक है। प्रतिशत के आधार पर यह बोनस 15.64% रहा। पुराने सीरीज (टाटा स्टील से ट्रांसफर) के कर्मचारी और ईपीसी (EPC) विभाग से हाल ही में सेवानिवृत्त हुए आदित्य ठाकुर को इस वर्ष सबसे अधिक ₹3,42,294 का बोनस मिला है।
किस ग्रेड को कितना मिला बोनस (रु में):
कर्मचारी श्रेणी न्यूनतम बोनस अधिकतम बोनस
- ग्रेड-1 ₹36,446 ₹75,319
- ग्रुप-2 ₹33,176 ₹84,029
- ग्रुप-3 ₹37,211 ₹1,08,575
- P ग्रेड ₹89,697 ₹2,60,130
- G ग्रेड ₹1,33,250 ₹2,22,190
- टाटा स्टील से ट्रांसफर ग्रेड ₹1,55,797 ₹3,42,294
दुर्गा पूजा से पहले वेतन समझौते की कोशिश
अध्यक्ष रघुनाथ पांडेय ने बताया कि 1 जनवरी 2025 से लंबित चल रहे वेतन समझौते को लेकर भी प्रबंधन के साथ वार्ता जारी है।
यूनियन का प्रयास है कि दुर्गा पूजा से पहले वेतन समझौता संपन्न हो जाए ताकि कर्मचारियों को दोहरी खुशी मिल सके।
बोनस समझौते के बाद बिष्टुपुर स्थित यूनियन कार्यालय पहुंचने पर कमेटी मेंबरों ने अध्यक्ष सहित तमाम पदाधिकारियों का फूल-माला पहनाकर जोरदार अभिनंदन किया।
बोनस समझौते के बाद बिष्टुपुर स्थित यूनियन कार्यालय पहुंचने पर कमेटी मेंबरों ने अध्यक्ष सहित तमाम पदाधिकारियों का फूल-माला पहनाकर जोरदार अभिनंदन किया।
कर्मचारी हित में दी गई बेहतरीन बोनस के लिए प्रबंधन का धन्यवाद। यह बोनस कर्मचारियों की मेहनत, लगन और कंपनी की प्रगति में उनके महत्वपूर्ण योगदान का सम्मान है। कर्मचारियों से अपील है कि बोनस का पैसा अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सुरक्षित करें।
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अमरनाथ तिवारी, कार्यकारी अध्यक्ष, टाटा स्टील यूआइएसएल श्रमिक यूनियन