साइक्लोन के कारण रद हो गईं तीन ट्रेन, एर्नाकुलम एक्सप्रेस भी परिवर्तित मार्ग से चलेगी

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। ओडिशा के दक्षिणी तट से एक बड़ा चक्रवाती तूफान मोंथा जल्द ही टकराने वाला है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस दौरान 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे से हवा चलेगी। जिससे जान माल का भारी नुकसान हो सकता है।

दक्षिण पूर्व रेलवे ने यात्री सुरक्षा को ध्यान मे रखते हुए आधा दर्जन ट्रेनों को रद किया है जबकि कुछ ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाने की घोषणा की है। सिकंदराबाद-भुवनेश्वर एक्सप्रेस 29 अक्टूबर को रद रेल प्रशासन द्वारा जारी आदेश के तहत 18463 भुनेश्वर -बेंगलुरु एक्सप्रेस, 17015 भुनेश्वर -सिकंदराबाद एक्सप्रेस, 20815 भुवनेश्वर -पोंडिचेरी एक्सप्रेस 28 अक्टूबर मंगलवार को रद रहेगी 18464 जबकि डाउन ट्रेन सिकंदराबाद-भुवनेश्वर एक्सप्रेस 29 अक्टूबर को रद रहेगी।