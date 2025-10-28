Language
    साइक्लोन के कारण रद हो गईं तीन ट्रेन, एर्नाकुलम एक्सप्रेस भी परिवर्तित मार्ग से चलेगी

    By Nishant Bharti Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 03:54 AM (IST)

    ओडिशा के दक्षिणी तट पर चक्रवाती तूफान 'मोंथा' के खतरे को देखते हुए, दक्षिण पूर्व रेलवे ने यात्री सुरक्षा के लिए कुछ ट्रेनों को रद्द कर दिया है और कुछ के मार्ग बदल दिए हैं। रद्द की गई ट्रेनों में भुवनेश्वर-बेंगलुरु एक्सप्रेस और सिकंदराबाद-भुवनेश्वर एक्सप्रेस शामिल हैं। एर्नाकुलम एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग से चलेगी।

    साइक्लोन के कारण रद हो गईं तीन ट्रेन

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। ओडिशा के दक्षिणी तट से एक बड़ा चक्रवाती तूफान मोंथा जल्द ही टकराने वाला है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस दौरान 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे से हवा चलेगी। जिससे जान माल का भारी नुकसान हो सकता है। 

    दक्षिण पूर्व रेलवे ने यात्री सुरक्षा को ध्यान मे रखते हुए आधा दर्जन ट्रेनों को रद किया है जबकि कुछ ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाने की घोषणा की है। 

    सिकंदराबाद-भुवनेश्वर एक्सप्रेस 29 अक्टूबर को रद 

    रेल प्रशासन द्वारा जारी आदेश के तहत 18463 भुनेश्वर -बेंगलुरु एक्सप्रेस, 17015 भुनेश्वर -सिकंदराबाद एक्सप्रेस, 20815 भुवनेश्वर -पोंडिचेरी एक्सप्रेस 28 अक्टूबर मंगलवार को रद रहेगी 18464  जबकि डाउन ट्रेन सिकंदराबाद-भुवनेश्वर एक्सप्रेस 29 अक्टूबर को रद रहेगी। 

    इसके अलावा टाटानगर से चलकर एर्नाकुलम को जाने वाली 18189 एर्नाकुलम एक्सप्रेस अपने तय मार्ग के बजाए परिवर्तित मार्ग से टाटानगर से लखोली, रायपुर, दुर्ग, नागपुर, बेल्लापल्लीम, रामगूंडम, वारंगल, खमम से विजयवाडा होकर चलेगी। इसके अलावा 18638 बैंगलोर-हटिया एक्सप्रेस विजयवाडा, वारंगल, बल्हारशाह, चांदा फोर्ड, बिलासपुर से झारसुगुड़ा होकर चलेगी।