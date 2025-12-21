Adra rail mandal में विकास कार्य के कारण कई ट्रेनें रद व रि-शिड्यूल, दिसंबर में बदलेगा ट्रेनों का संचालन, यात्रा से पहले देखें Update
आद्रा रेल मंडल में विकास कार्यों के चलते कई यात्री ट्रेनों के परिचालन पर असर पड़ेगा। रेल प्रशासन ने पांच जोड़ी ट्रेनों को बीच मार्ग में रद किया है, जब ...और पढ़ें
रद की गई ट्रेनें
68045/68046 आसनसोल-आद्रा-आसनसोल मेमू पैसेंजर-23 दिसंबर को रद
68053/68054 आद्रा–बराभूम-आद्रा मेमू पैसेंजर-28 दिसंबर को रद
68077/68078 आद्रा-भागा-आद्रा मेमू-23 व 27 दिसंबर को रद
68061/68062 आद्रा-आसनसोल-आद्रा मेमू पैसेंजर-22, 25 व 28 दिसंबर को रद
शॉर्ट टर्मिनेट की गई ट्रेनें
18019/18020 झारग्राम-धनबाद–झारग्राम एक्सप्रेस-22 व 25 दिसंबर को बोकारो स्टील सिटी स्टेशन तक
13503/13504 वर्द्धमान-हटिया–वर्द्धमान मेमू एक्सप्रेस-22 व 25 दिसंबर को गोमो स्टेशन तक
68056/68060 टाटा-आसनसोल-बराभूम मेमू-23 दिसंबर को आद्रा स्टेशन तक
63593/63594 आसनसोल-पुरुलिया-आसनसोल मेमू-28 दिसंबर को आद्रा स्टेशन तक
68055/68056 आसनसोल-टाटा-आसनसोल मेमू-24 दिसंबर को आद्रा स्टेशन तक
रि-शिड्यूल की गई ट्रेनें
18036 हटिया-खड़गपुर एक्सप्रेस-24 व 28 दिसंबर को 120 मिनट विलंब से
18184 बक्सर-टाटा एक्सप्रेस-28 दिसंबर को 60 मिनट विलंब से
68088 धनबाद-बांकुड़ा मेमू-22 व 27 दिसंबर को 60 मिनट विलंब से
18035 खड़गपुर-हटिया एक्सप्रेस-28 दिसंबर को 150 मिनट विलंब से
