हाथियों का रेल रोको आंदोलन! हावड़ा-मुंबई लाइन पर 13 ट्रेनें ठप, AI ने बचाई 'जंगल के राजा' की जान!

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। चक्रधरपुर मंडल में वन्यजीवों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए रेल प्रशासन ने शनिवार को 13 ट्रेनों को रोक दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार चक्रधरपुर मंडल के बिसरा व डी केबिन सेक्शन के बीच हाथियों के समूह को देखा गया है जो क्षेत्र के आसपास ही विचरण कर रहे हैं।

ऐसे में रेल प्रशासन ने हाथियों के संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए हावड़ा-मुंबई रेल खंड में 13 ट्रेनों के परिचालन पर ब्रेक लगा दी है। इसमें डाउन लाइन में आठ व अप लाइन में पांच ट्रेनों की आवाजाही को अस्थायी रूप से रोक लगाई थी।

हाथियों के ट्रैक पार होने के बाद सभी ट्रेनों को रवाना किया गया। परिचालन शुरू करने से पहले रेल प्रशासन ने क्षेत्र में हाथियों के विचरण की जांच की, हाथियों का समूह जब रेलवे लाइन के 500 मीटर से अधिक दूरी तक आगे बढ़े तो ट्रेनों का परिचालन शुरू किया गया। ऐसे में अप व डाउन लाइन पर सुपरफास्ट ट्रेनों को अलग-अलग स्टेशनों पर कंट्रोल किया गया था।

वन्यजीवों की बढ़ती दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए की जा रही है पहल चक्रधरपुर मंडल में वन्यजीवों की ट्रेन से दुर्घटनाओं में बीते कुछ वर्षों में कई हाथियों की मौत हुई है। ऐसे में चक्रधरपुर मंडल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित एलीफेंट इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम (ईआईडीएस) नामक एक अत्याधुनिक डिवाइस लगा रही है।

इसके तहत रेल पटरियों के पास हाथियों की आवाजाही का पता लगाने के उन्नत ऑप्टिकल फाइबर सेंसिंग तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। जब कोई हाथी रेलवे ट्रैक के पास पहुंचता है तो ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से होने वाली हलचल (वाइब्रेशन) का पता लगाया जाता है।

साथ ही सिस्टम तुरंत कंट्रोल रूम और ट्रेनों के पायलटों को वास्तविक समय पर अलर्ट भेजता है। अलर्ट मिलते ही ट्रेनों की गति को या तो कम कर दिया जाता है या उसे रोक दिया जाता है जिससे हाथियों के समूह को सुरक्षित रूप से ट्रैक पार करने का समय मिल जाए।