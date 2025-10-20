यात्रीगण कृपया ध्यान दें! 23 से 26 अक्टूबर तक कई ट्रेनें रद, कुछ के बदले रूट

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल में होने वाले विकास कार्यों के चलते 23 से 26 अक्टूबर के बीच ट्रेन यातायात प्रभावित रहेगा। इस दौरान चार ट्रेनों को पूरी तरह रद कर दिया गया है, जबकि छह ट्रेनों को आंशिक रूप से रद या शार्ट टर्मिनेट किया गया है।

वहीं, तीन ट्रेनों के समय में भी बदलाव किया गया है। इस फैसले का असर झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के हजारों यात्रियों पर पड़ेगा। रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे यात्रा करने से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति जरूर जांच लें।

विकास कार्यों के कारण कई महत्वपूर्ण ट्रेनों को उनके गंतव्य से पहले ही रोक दिया जाएगा। ये ट्रेनें निर्धारित स्टेशनों के बीच आंशिक रूप से रद रहेंगी।

रेलवे की ओर से जारी सूचना के मुताबिक, 26 अक्टूबर को दो जोड़ी यानी कुल चार ट्रेनों को पूरी तरह रद्द करने का फैसला किया गया है। इनमें शामिल हैं:

झाड़ग्राम-धनबाद एक्सप्रेस (18019/18020): 24 अक्टूबर को यह ट्रेन बोकारो स्टील सिटी स्टेशन तक ही जाएगी। बोकारो और धनबाद के बीच यह ट्रेन रद रहेगी।

बर्धमान-हटिया मेमू एक्सप्रेस (13503/13504): 24 अक्टूबर को यह ट्रेन गोमो स्टेशन तक ही चलेगी। गोमो और हटिया के बीच इसका परिचालन रद रहेगा।

आसनसोल-पुरुलिया एक्सप्रेस (63594/63593): 23 अक्टूबर को यह ट्रेन आद्रा स्टेशन तक ही अपनी यात्रा पूरी करेगी।

देरी से चलेंगी ये गाड़ियां

कुछ ट्रेनों के समय में भी बदलाव किया गया है और वे अपने निर्धारित समय से देरी से खुलेंगी।

बक्सर-टाटानगर एक्सप्रेस (18184): 26 अक्टूबर को यह ट्रेन बक्सर स्टेशन से 90 मिनट यानी डेढ़ घंटे की देरी से टाटानगर के लिए रवाना होगी।

धनबाद-बांकुड़ा मेमू (68088): 26 अक्टूबर को यह ट्रेन धनबाद स्टेशन से 60 मिनट यानी एक घंटे की देरी से बांकुड़ा के लिए प्रस्थान करेगी।

रेलवे अधिकारियों ने बताया कि आद्रा मंडल में निर्माण कार्य पूरा होते ही ट्रेनों का परिचालन सामान्य हो जाएगा। यात्रियों को होने वाली असुविधा से बचाने के लिए उन्हें सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा की योजना बनाने से पहले रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या हेल्पलाइन नंबर से ट्रेनों का अपडेटेड शेड्यूल जरूर देख लें।