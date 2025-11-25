सीएलआई परीक्षा का असर: Tatanagar station में सन्नाटा, राष्ट्रपति के गांव जाने वाली ट्रेनें भी रद

जासं, जमशेदपुर। टाटानगर रेलवे स्टेशन मंगलवार सुबह यात्रियों से खचाखच भरा जरूर था, पर माहौल असामान्य और उदास था। प्लेटफार्म नंबर एक पर लगी घड़ी समय बता रही थी, लेकिन यात्रियों का समय मानो थम गया था। चक्रधरपुर रेल मंडल में लोको पायलटों की भारी कमी और बुधवार को होने वाली चीफ लोको इंस्पेक्टर (सीएलआई) परीक्षा के चलते रेलवे ने टाटानगर से चलने वाली कई प्रमुख मेमू और पैसेंजर ट्रेनों को तीन दिनों के लिए रद कर दिया। इस निर्णय का असर सीधे हजारों दैनिक यात्रियों, मजदूरों, छात्रों और ग्रामीण क्षेत्रों पर पड़ा है।

स्टेशन परिसर में धूप की ओर पीठ करके बैठे रमेश किस्कू सुबह से चाईबासा जाने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। ट्रेन रद होने की जानकारी मिलने के बाद वे उदास हो गए।

उन्‍होंने कहा साहब, हम रोज कमाने-खाने वाले लोग हैं। ट्रेन नहीं चली तो दिहाड़ी गई। बस का किराया देने की औकात नहीं, अब घर कैसे जाएं? कॉलेज जाने वाली छात्रा सुनिधि कुमारी भी नाराजगी को रोक नहीं पाईं। उन्होंने कहा परीक्षा नजदीक है और ट्रेनों का अचानक रद होना पढ़ाई पर असर डाल रहा है। बिना सूचना यात्रियों को ऐसे परेशान करना गलत है।

स्टेशन पर मौजूद ज्यादातर यात्री एक ही सवाल करते दिखे “अखिर रेलवे ने इतनी बड़ी कार्रवाई अचानक क्यों की?” रेलवे सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार चक्रधरपुर रेल मंडल में पहले ही लोको पायलटों की भारी कमी है। ऐसे में 26 नवंबर को होने वाली सीएलआई परीक्षा में बड़ी संख्या में लोको पायलट शामिल होंगे। जिनकी जगह भरने के लिए पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध नहीं है। रेलवे ने मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को प्राथमिकता देते हुए मेमू और पैसेंजर ट्रेनों का संचालन रोक दिया। इसका सीधा प्रभाव राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के गृह क्षेत्र बादामपहाड़ और रायरंगपुरके यात्रियों पर पड़ा। इन क्षेत्रों से शहर का संपर्क लगभग कट गया है।