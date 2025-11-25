Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सीएलआई परीक्षा का असर: Tatanagar station में सन्नाटा, राष्ट्रपति के गांव जाने वाली ट्रेनें भी रद

    By Jitendra Singh Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 10:17 PM (IST)

    टाटानगर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ कम हो गई है क्योंकि चक्रधरपुर रेल मंडल में लोको पायलटों की कमी के कारण कई ट्रेनें रद कर दी गई हैं। रेलवे ने सीएलआई परीक्षा के चलते यह कदम उठाया, जिससे दैनिक यात्री, मजदूर और छात्र परेशान हैं। राष्ट्रपति के गृह क्षेत्र के यात्रियों पर भी इसका असर पड़ा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    फाइल फाेटो ।

    जासं, जमशेदपुर। टाटानगर रेलवे स्टेशन मंगलवार सुबह यात्रियों से खचाखच भरा जरूर था, पर माहौल असामान्य और उदास था। प्लेटफार्म नंबर एक पर लगी घड़ी समय बता रही थी, लेकिन यात्रियों का समय मानो थम गया था। 

    चक्रधरपुर रेल मंडल में लोको पायलटों की भारी कमी और बुधवार को होने वाली चीफ लोको इंस्पेक्टर (सीएलआई) परीक्षा के चलते रेलवे ने टाटानगर से चलने वाली कई प्रमुख मेमू और पैसेंजर ट्रेनों को तीन दिनों के लिए रद कर दिया। इस निर्णय का असर सीधे हजारों दैनिक यात्रियों, मजदूरों, छात्रों और ग्रामीण क्षेत्रों पर पड़ा है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
    स्टेशन परिसर में धूप की ओर पीठ करके बैठे रमेश किस्कू सुबह से चाईबासा जाने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। ट्रेन रद होने की जानकारी मिलने के बाद वे उदास हो गए।  

    उन्‍होंने कहा साहब, हम रोज कमाने-खाने वाले लोग हैं। ट्रेन नहीं चली तो दिहाड़ी गई। बस का किराया देने की औकात नहीं, अब घर कैसे जाएं? 

    कॉलेज जाने वाली छात्रा सुनिधि कुमारी भी नाराजगी को रोक नहीं पाईं। उन्होंने कहा परीक्षा नजदीक है और ट्रेनों का अचानक रद होना पढ़ाई पर असर डाल रहा है। बिना सूचना यात्रियों को ऐसे परेशान करना गलत है। 

    स्टेशन पर मौजूद ज्यादातर यात्री एक ही सवाल करते दिखे “अखिर रेलवे ने इतनी बड़ी कार्रवाई अचानक क्यों की?” रेलवे सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार चक्रधरपुर रेल मंडल में पहले ही लोको पायलटों की भारी कमी है। 
     
    ऐसे में 26 नवंबर को होने वाली सीएलआई परीक्षा में बड़ी संख्या में लोको पायलट शामिल होंगे। जिनकी जगह भरने के लिए पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध नहीं है। 

    रेलवे ने मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को प्राथमिकता देते हुए मेमू और पैसेंजर ट्रेनों का संचालन रोक दिया। इसका सीधा प्रभाव राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के गृह क्षेत्र बादामपहाड़ और रायरंगपुरके यात्रियों पर पड़ा। इन क्षेत्रों से शहर का संपर्क लगभग कट गया है।  


    रद किए गए ट्रेनों की सूची

     
    बुधवार, 26 नवंबर को रद रहने वाली ट्रेनें:


    टाटानगर–बादामपहाड़ मेमू (सभी फेरे)

    टाटानगर–गुआ मेमू (68003/68004)

    टाटानगर–बरकाकाना मेमू (68085/68086)

    टाटानगर–हटिया मेमू (68035)

    हटिया–टाटानगर मेमू (68036)

    टाटानगर–बड़बिल मेमू (68125/68126)

    चाकुलिया–टाटानगर–चाकुलिया मेमू (68127/68128)

    हटिया–राउरकेला पैसेंजर (58659)

    राउरकेला–हटिया पैसेंजर (58660)

    गुरुवार, 27 नवंबर को रद रहने वाली ट्रेनें:

    टाटानगर–बरकाकाना मेमू (68085/68086)

    टाटानगर–हटिया मेमू (68035)

    राउरकेला–हटिया पैसेंजर (58660)

    टाटानगर–बड़बिल मेमू (68125/68126)

    टाटानगर–बादामपहाड़ मेमू (68133/68134)

    चाकुलिया–टाटानगर मेमू (68127/68128)

    चाईबासा–टाटानगर मेमू (68138)