सीएलआई परीक्षा का असर: Tatanagar station में सन्नाटा, राष्ट्रपति के गांव जाने वाली ट्रेनें भी रद
टाटानगर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ कम हो गई है क्योंकि चक्रधरपुर रेल मंडल में लोको पायलटों की कमी के कारण कई ट्रेनें रद कर दी गई हैं। रेलवे ने सीएलआई परीक्षा के चलते यह कदम उठाया, जिससे दैनिक यात्री, मजदूर और छात्र परेशान हैं। राष्ट्रपति के गृह क्षेत्र के यात्रियों पर भी इसका असर पड़ा है।
चक्रधरपुर रेल मंडल में लोको पायलटों की भारी कमी और बुधवार को होने वाली चीफ लोको इंस्पेक्टर (सीएलआई) परीक्षा के चलते रेलवे ने टाटानगर से चलने वाली कई प्रमुख मेमू और पैसेंजर ट्रेनों को तीन दिनों के लिए रद कर दिया। इस निर्णय का असर सीधे हजारों दैनिक यात्रियों, मजदूरों, छात्रों और ग्रामीण क्षेत्रों पर पड़ा है।
कॉलेज जाने वाली छात्रा सुनिधि कुमारी भी नाराजगी को रोक नहीं पाईं। उन्होंने कहा परीक्षा नजदीक है और ट्रेनों का अचानक रद होना पढ़ाई पर असर डाल रहा है। बिना सूचना यात्रियों को ऐसे परेशान करना गलत है।
रेलवे ने मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को प्राथमिकता देते हुए मेमू और पैसेंजर ट्रेनों का संचालन रोक दिया। इसका सीधा प्रभाव राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के गृह क्षेत्र बादामपहाड़ और रायरंगपुरके यात्रियों पर पड़ा। इन क्षेत्रों से शहर का संपर्क लगभग कट गया है।
रद किए गए ट्रेनों की सूची
टाटानगर–बादामपहाड़ मेमू (सभी फेरे)
टाटानगर–गुआ मेमू (68003/68004)
टाटानगर–बरकाकाना मेमू (68085/68086)
टाटानगर–हटिया मेमू (68035)
हटिया–टाटानगर मेमू (68036)
टाटानगर–बड़बिल मेमू (68125/68126)
चाकुलिया–टाटानगर–चाकुलिया मेमू (68127/68128)
हटिया–राउरकेला पैसेंजर (58659)
राउरकेला–हटिया पैसेंजर (58660)
गुरुवार, 27 नवंबर को रद रहने वाली ट्रेनें:
टाटानगर–बरकाकाना मेमू (68085/68086)
टाटानगर–हटिया मेमू (68035)
राउरकेला–हटिया पैसेंजर (58660)
टाटानगर–बड़बिल मेमू (68125/68126)
टाटानगर–बादामपहाड़ मेमू (68133/68134)
चाकुलिया–टाटानगर मेमू (68127/68128)
चाईबासा–टाटानगर मेमू (68138)
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।