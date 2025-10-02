घाटशिला में अनियंत्रित ट्रेलर ने साइकिल सवार को कुचलते हुए दंपती को मारी टक्कर, हाईवे पर हंगामा

जागरण संवाददाता, घाटशिला। घाटशिला थाना क्षेत्र के तामक पाल नेशनल हाईवे 18 पर गुरुवार को एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर बाइक सवार पति, पत्नी व सर्विस रोड में चल रहे साइकिल सवार को धक्का मार दिया।

इस दुर्घटना में साइकिल सवार बालक मुंडा (58) की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं, कोकपाड़ा से कालिकापुर अपने घर जा रहे बाइक सवार संपत्ति को भी ट्रेलर ने धक्का मारा।

इसमें बाइक चला रहे किशोर भगत व उनकी पत्नी मौसमी भगत को चोट लगी। महिला मौसमी भगत के पैर में गंभीर चोट लगी है।

उन्हें बेहतर उपचार के लिए घाटशिला अनुमंडल अस्पताल से रेफर कर दिया गया।

वहीं, इस दुर्घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने हाईवे जाम कर दिया। घटनास्थल के पास हाइवे में कुछ दिन से गड्ढा खोदकर काम चल रहा था।

इसके कारण फोर लेन के एक रूट को बंद कर गाड़ी को डायवर्सन रूट से जमशेदपुर की तरफ भेजवाया का रहा था। डायवर्सन की तरफ जाने के क्रम में अनियंत्रित ट्रेलर ने धक्का मार दिया।