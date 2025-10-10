Jamshedpur News: युवाओं को तंबाकू से बचाने का संकल्प, 60 दिनों तक चलाया जाएगा अभियान

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। जिले में अगले 60 दिनों तक चलाया जाएगा तंबाकू मुक्त युवा अभियान। जानकारी देते हुए जिले के सिविल सर्जन डा. साहिर पाल ने बताया कि राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत गुरुवार नौ अक्टूबर 2025 को तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 का शुभारंभ किया गया। यह अभियान 9 अक्टूबर 2025 से अगले 60 दिनों तक चलाया जाएगा।

इस अभियान के माध्यम से युवाओं को तंबाकू के हानिकारक प्रभावों के प्रति जागरूक करते हुए उन्हें इस लत से दूर किया जा सके। उन्होंने कहा कि तंबाकू मुक्त युवा अभियानों का तीसरा चरण है, जो नई रणनीति और व्यापक जनभागीदारी के साथ आयोजित किया जा रहा है।

सिविल सर्जन ने उपस्थित सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को तंबाकू के सेवन से दूर रहने की शपथ दिलाई और हस्ताक्षर कर नशे से दूर रहने की सलाह दी।

इस 60 दिवसीय अभियान का उद्देश्य तंबाकू सेवन के दुष्प्रभावों के प्रति जन जागरुकता बढ़ाना, युवाओं को नशामुक्त जीवन की ओर प्रेरित करना और जिले को तंबाकू मुक्त बनाना है।

सिविल सर्जन ने बताया कि अभियान में सभी विभागों की संयुक्त भागीदारी सुनिश्चित करने के अलावा गैर सरकारी संगठनों और स्वयंसेवी समूहों का भी सहयोग लिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि अभियान के तहत शिक्षण संस्थानों के साथ-साथ गांवों को भी तंबाकू मुक्त घोषित करने की दिशा में कार्य किया जाएगा। इसमें जनसामान्य में तंबाकू मुक्त जीवनशैली के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने पर बल रहेगा।

डॉ. मृत्युंजय धाउरिया, नोडल पदाधिकारी ने अपील करते हुए कहा कि जिले को पूर्ण रूप से तंबाकू मुक्त जिला बनाने की दिशा में सभी का सहयोग आवश्यक है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को तंबाकू के दुष्प्रभावों से बचाया जा सके। कार्यक्रम में मौसमी चटर्जी, कुंदन कुमार, अधिकारी व कर्मचारी आदि उपस्थित थे।