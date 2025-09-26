Language
    जमशेदपुर में दुर्गा पूजा और दशहरा के लिए पुलिस अलर्ट, एसएसपी ने दिए सख्त निर्देश

    By Mantosh Mandal Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 12:13 PM (IST)

    जमशेदपुर में दुर्गा पूजा और दशहरा के दौरान बढ़ती भीड़ और सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए पुलिस अलर्ट मोड में है। एसएसपी पीयूष पांडेय ने साकची थाना के सीसीआर में पीसीआर क्यूआरटी शक्ति कमांडो और टैंगो जवानों को निर्देश दिए कि जनता को असुविधा या असुरक्षा न हो। उन्होंने पूजा पंडालों में दिन में दो बार निरीक्षण संदिग्ध गतिविधियों पर नजर और त्वरित कार्रवाई का आदेश दिया।

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। दुर्गा पूजा और दशहरा को देखते हुए उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़ और संभावित सुरक्षा चुनौतियों को लेकर जिले की पुलिस अलर्ट मोड में है। पुलिस-प्रशासन के अधिकारी पूजा पंडालो का भ्रमण कर निरीक्षण कर रहे है।

    साकची थाना परिसर स्थित सीसीआर में एसएसपी पीयूष पांडेय ने गुरुवार देर शाम पीसीआर/ क्यूआरटी/ शक्ति कमांडो एवं टैंगो (बाइक दस्ता) जवानों के साथ सीधे संवाद किया।जवानों को आदेश दिया कि किसी भी स्थिति में जनता को असुविधा या असुरक्षा महसूस नहीं होनी चाहिए।

    बाजारों और पूजा पंडालों में भीड़ लगातार बढ़ रही है और आने वाले दिनों में यह और ज्यादा होगी। ऐसे समय में पुलिस की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। निर्देश दिया कि सभी पुलिसकर्मी अपने-अपने क्षेत्रों के पंडालों में दिन में कम से कम दो बार अवश्य जाएं और स्थिति की निगरानी करें।

    असामाजिक तत्व दिखे तो तुरंत कंट्रोल रूम को सूचना दें

    अगर कहीं कोई आपत्तिजनक वस्तु, संदिग्ध गतिविधि या असामाजिक तत्व दिखे तो तुरंत कंट्रोल रूम को सूचना दें और कार्रवाई करें। जवानों से कहा पूजा के दौरान छिनतई और बाइक चोरी की घटनाएं तेजी से बढ़ जाती है।

    बहुत से लोग घर में ताला लगाकर पूजा घूमने निकलते हैं, ऐसे में अपराधी खाली घरों और पार्किंग में खड़ी बाइकों को निशाना बनाते है। इस तरह की वारदात रोकने के लिए गश्ती (पेट्रोलिंग) को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया।

    एसएसपी ने स्पष्ट कहा कि गश्ती में किसी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जवानों को उपलब्ध हैंडसेट और मोटरसाइकिल के प्रभावी उपयोग करने की बात कहीं। जवान लगातार कंट्रोल रूम से संपर्क में रहें और थाना पदाधिकारी का नंबर हर पुलिसकर्मी के पास होना चाहिए। ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत समन्वय कर कार्रवाई की जा सके।