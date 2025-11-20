जमशेदपुर में पिस्तौल और कारतूस के साथ तीन गिरफ्तार, चार फरार
जमशेदपुर पुलिस ने पिस्तौल और कारतूस के साथ तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर हुई इस कार्रवाई में पुलिस ने आरोपियों के पास से हथियार बरामद किए। मामले में चार अन्य आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और अपराधियों के आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटा रही है।
जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। परसुडीह थाना पुलिस ने अवैध हथियार रखने और अपराध की योजना बनाने के आरोप में तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में शहनवाज, राहुल कुमार और बिट्टू शर्मा शामिल हैं। पुलिस ने इनके पास से दो देशी पिस्तौल और कारतूस बरामद किए हैं।
थाना प्रभारी अविनाश कुमार के बयान पर दर्ज प्राथमिकी में अन्य आरोपितों अब्दुल रेहान, शिवम शर्मा, देव बेहरा और लेदा को नामजद किया गया है। पुलिस इनकी तलाश में छापेमारी कर रही है।
पुलिस ने खदेड़कर पकड़ा
थाना प्रभारी के अनुसार पुलिस को गोपनीय सूचना मिली थी कि खासमहल मूरूप मैदान के पास कुछ अपराधी हथियार के साथ जुटे हुए हैं और किसी बड़ी आपराधिक वारदात की योजना बना रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची।
पुलिस को देखते ही सभी आरोपी भागने लगे, लेकिन तीन को खदेड़कर पकड़ लिया गया, जबकि चार आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने में सफल रहे।
पुलिस ने बताया कि पकड़े गए सभी आरोपियों का आपराधिक इतिहास रहा है और वे कई मामलों में पहले भी संलिप्त रहे हैं। पुलिस फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी अभियान चला रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।