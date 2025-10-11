टाटानगर स्टेशन का बदल जाएगा स्वरूप, वंदेभारत के लिए बनेगा कोचिंग डिपो; 1000 करोड़ रुपये होंगे खर्च

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। टाटानगर स्टेशन के री-डेवलपमेंट का काम शनिवार से आरंभ हो गया। जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो और दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार मिश्रा ने विधिवत पूजा-पाठ कर कार्य का शिलान्यास किया। रेलवे के प्रोजेक्ट गति शक्ति के तहत पहले फेज में 283 करोड़ रुपये की लागत से नया बिल्डिंग का निर्माण होगा। स्टेशन पुनर्निर्माण की नींव पूर्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी। टाटानगर स्टेशन पर 400 करोड़ की लागत से वंदे भारत कोचिंग डिपो बनेगा।

रेलवे बोर्ड से हरी झंडी मिलते ही वर्क ऑर्डर के साथ कोचिंग डिपो निर्माण का कार्य आरंभ कर दिया जाएगा। इसमें मार्डन कोचिंग कांप्लेक्स भी शामिल है। आने वाले समय में टाटानगर स्टेशन चकाचक नजर आएगा। शिलान्यास के मौके पर पहुंचे जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि आने वाले समय में टाटानगर स्टेशन पर यात्रियों के लिए विश्व स्तरीय सुविधा उपलब्ध रहेगी। अभी 283 करोड़ रुपये की लागत से बिल्डिंग का कार्य आरंभ हुआ है। पांच अतिरिक्त प्लेटफार्म और वंदे भारत के कोचिंग डिपो, आरओबी को लेकर एक हजार करोड़ रुपये से भी ज्यादा खर्च होंगे।

पूरे बिल्डिंग परिसर में 16 लिफ्ट और 14 स्वचालित सीढ़ी का निर्माण होगा। इससे बुजुर्ग और विकलांग लोगों को काफी सहूलियत होगी। उत्तर में जी प्लस-3 और दक्षिण में जी प्लस-6 बिल्डिंग का होगा निर्माण दपू रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार मिश्रा ने कहा कि स्टेशन के उत्तर दिशा में जी प्लस-3 और दक्षिण दिशा में जी प्लस-6 बिल्डिंग का होगा निर्माण होगा। जी प्लस-3 की लंबाई 94 मीटर और चौड़ाई 23 मीटर होगी। दोनों ही बिल्डिंग के बीच में 36 मीटर का बार कोर्स रहेगा। इसमें लिफ्ट से लेकर स्वचालित सीढ़ी की व्यवस्था रहेगी।

एयरपोर्ट के तर्ज पर यात्रियों को मिलेगी सुविधाएं दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक ने कहा कि एयरपोर्ट पर यात्रियों को जो भी सुविधाएं मिलती हैं, उसी तरह की सारी सुविधाएं टाटानगर स्टेशन पर उपलब्ध रहेगी। ताकि यात्री एक सुगम ओर सुरक्षित यात्रा कर सके। कार्य की निगरानी समय-समय पर रेलवे के अधिकारी करते रहेंगे ताकि समय पर निर्माण कार्य पूरा हो सके। उन्होंने कहा कि 36 महीने में निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य है।

पांच नए प्लेटफॉर्म का होगा निर्माण महाप्रबंधक ने कहा कि अभी टाटानगर स्टेशन पर पांच प्लेटफॉर्म है। यात्रियों की सहूलियत के लिए पांच अतिरिक्त प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। इसके बाद टाटानगर स्टेशन पर दस प्लेटफॉर्म हो जाएंगे। जमशेदपुर में टिस्को, एसीसी सिमेंट से लेकर और कई कंपनियां है जो अपने सामान रेलवे के माध्यम से मंगवाते है या भेजते है। इसके चलते कई मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के परिचालन पर प्रभाव पड़ता। प्लेटफॉर्म की संख्या बढ़ने के बाद यह समस्या भी समाप्त हो जाएगी।