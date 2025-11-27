Tata steel वर्ल्ड 25K का जोश चरम पर, काउंटडाउन शुरू; ओलंपिक स्टार शहर के धावकों को करेंगे प्रेरित

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। कोलकाता में टाटा स्टील वर्ल्ड 25 किलोमीटर की वर्ल्ड एथलेटिक्स गोल्ड लेबल रेस के 10वें ऐतिहासिक संस्करण को लेकर जबरदस्त उत्साह है। रेस के लिए जिस रफ्तार से रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, वह शहर की फिटनेस संस्कृति और दौड़ के प्रति लोगों के जुनून को दर्शाता है। इस बार आयोजन में ओलंपिक पदक विजेता केनी बेडनारेक, भारतीय दिग्गज फुटबॉल बाइचुंग भूटिया और अभिनेत्री श्राबंती चटर्जी शामिल होंगे और धावकों में जोश भरेंगे। आयोजन को लेकर उलटी गिनती शुरू हो चुकी है।

फुटबॉल ग्राउंड से हुई काउंटडाउन की शुरुआत दसवें वर्ष के जश्न को खास बनाने के लिए ‘बाइचुंग्स 10’ नामक प्रदर्शनी फुटबॉल मैच के साथ काउंटडाउन की शुरुआत की गई। इस मुकाबले में बाइचुंग भूटिया ने ‘आनंद रन’ श्रेणी के नौ प्रतिभागियों के साथ मिलकर पांच-पांच खिलाड़ियों की दो टीमें बनाईं। भूटिया ने कहा कि कोलकाता की ऊर्जा, विविधता और खेल के प्रति प्रेम इस शहर की असली पहचान है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे जल्द रजिस्ट्रेशन करा कर इस ऐतिहासिक रेस का हिस्सा बनें।

फिटनेस और एकता का अनूठा उत्सव टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट (कॉर्पोरेट सर्विसेज) डीबी. सुंदरा रामन ने कहा कि कोलकाता वासी फिटनेस को लेकर काफी सजग हैं। यह आयोजन न केवल खेल प्रतिभाओं को मंच देता है, बल्कि समुदाय को स्वास्थ्य और अनुशासन के महत्व से भी जोड़ता है।

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सीएमओ श्रीपाद शेंडे ने कहा कि धावक जिस तरह फिनिश लाइन की ओर निरंतर आगे बढ़ते हैं, बैंक भी उसी तरह ग्राहकों को आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। प्रोकैम इंटरनेशनल के संयुक्त एमडी विवेक सिंह ने बताया कि पश्चिम बंगाल सरकार, प्रायोजकों और रनिंग कम्युनिटी के सहयोग से कोलकाता अब एक रनिंग सिटी के रूप में स्थापित हो चुका है। रन क्लबों का साथ और मनोरंजन का तड़का इस विशेष संस्करण में प्रतिभागियों को उत्कृष्ट अनुभव देने के लिए कई नवाचार किए गए हैं। पूरे रूट पर म्यूजिक जोन और आकर्षक मनोरंजन गतिविधियां धावकों के उत्साह को बनाए रखने में मदद करेंगी।

शहर के 12 प्रमुख रन क्लब इस बार एकजुट होकर आयोजन का हिस्सा बने हैं। नॉर्थ कोलकाता रनर्स, जयनगर जगुआर, न्यूटाउन रनर्स और राजारहाट रनर्स समेत विभिन्न क्लबों के करीब 275 स्वयंसेवक मार्ग पर तैनात रहेंगे।

‘मेडल ऑफ स्टील’ से सम्मानित होंगे धावक 25 किलोमीटर की चुनौती को पूरा करने वाले धावकों को प्रोत्साहित करने के लिए टाटा स्टील द्वारा विशेष ‘मेडल ऑफ स्टील’ तैयार किया गया है। यह फौलादी मेडल मानव भावना की दृढ़ता, शक्ति और संकल्प का प्रतीक है।