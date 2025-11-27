Tata steel वर्ल्ड 25K का जोश चरम पर, काउंटडाउन शुरू; ओलंपिक स्टार शहर के धावकों को करेंगे प्रेरित
टाटा स्टील वर्ल्ड 25K दौड़ का काउंटडाउन शुरू हो गया है, जिससे धावकों और दर्शकों में उत्साह चरम पर है। ओलंपिक स्टार शहर के धावकों को प्रेरित करने के लिए तैयार हैं। आयोजन की तैयारियां अंतिम चरण में हैं, और धावक अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। इस दौड़ का सभी को बेसब्री से इंतजार है।
फुटबॉल ग्राउंड से हुई काउंटडाउन की शुरुआत
भूटिया ने कहा कि कोलकाता की ऊर्जा, विविधता और खेल के प्रति प्रेम इस शहर की असली पहचान है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे जल्द रजिस्ट्रेशन करा कर इस ऐतिहासिक रेस का हिस्सा बनें।
फिटनेस और एकता का अनूठा उत्सव
टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट (कॉर्पोरेट सर्विसेज) डीबी. सुंदरा रामन ने कहा कि कोलकाता वासी फिटनेस को लेकर काफी सजग हैं। यह आयोजन न केवल खेल प्रतिभाओं को मंच देता है, बल्कि समुदाय को स्वास्थ्य और अनुशासन के महत्व से भी जोड़ता है।
रन क्लबों का साथ और मनोरंजन का तड़का
इस विशेष संस्करण में प्रतिभागियों को उत्कृष्ट अनुभव देने के लिए कई नवाचार किए गए हैं। पूरे रूट पर म्यूजिक जोन और आकर्षक मनोरंजन गतिविधियां धावकों के उत्साह को बनाए रखने में मदद करेंगी।
‘मेडल ऑफ स्टील’ से सम्मानित होंगे धावक
25 किलोमीटर की चुनौती को पूरा करने वाले धावकों को प्रोत्साहित करने के लिए टाटा स्टील द्वारा विशेष ‘मेडल ऑफ स्टील’ तैयार किया गया है। यह फौलादी मेडल मानव भावना की दृढ़ता, शक्ति और संकल्प का प्रतीक है।
