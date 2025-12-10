Tata steel 636 करोड़ में खरीदेगी थ्रिवेणी पेलेट्स की 50.1% हिस्सेदारी, 9.06 लाख शेयर खरीदे जाएंगे
टाटा स्टील 636 करोड़ रुपये में थ्रिवेणी पेलेट्स प्राइवेट लिमिटेड की 50.1% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी। कंपनी 9,06,801 शेयर खरीदेगी। यह सौदा टाटा स्टी ...और पढ़ें
9,06,801 शेयर खरीदेगी टाटा स्टील
कंपनी ने इस अधिग्रहण की सूचना स्टॉक एक्सचेंज को भेजकर पुष्टि की। टाटा स्टील अगले 3-4 महीनों के भीतर नकद भुगतान के माध्यम से 10 रुपये फेस वैल्यू वाले कुल 9,06,801 शेयरों का अधिग्रहण करेगी।
वित्तीय वर्ष 2024-25 में कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन
वित्तीय वर्ष 2024-25 में टीपीपीएल ने 2,479.34 करोड़ रुपये का टर्नओवर किया। हालांकि टैक्स अदायगी के बाद कंपनी को 45.14 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ। कंपनी की कुल नेटवर्थ 1,472.80 करोड़ रुपये दर्ज की गई है।
टाटा स्टील प्रबंधन के अनुसार, यह अधिग्रहण भारत में लौह अयस्क पेलेट की आपूर्ति को मजबूत और सुगम बनाने की रणनीति के तहत किया जा रहा है। इससे कंपनी की पेलेट निर्माण क्षमता और लॉजिस्टिक ढांचा और अधिक सुदृढ़ होगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।