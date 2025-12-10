Language
    Tata steel 636 करोड़ में खरीदेगी थ्रिवेणी पेलेट्स की 50.1% हिस्सेदारी, 9.06 लाख शेयर खरीदे जाएंगे

    By Nirmal Prasad Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 11:00 PM (IST)

    टाटा स्टील 636 करोड़ रुपये में थ्रिवेणी पेलेट्स प्राइवेट लिमिटेड की 50.1% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी। कंपनी 9,06,801 शेयर खरीदेगी। यह सौदा टाटा स्टी ...और पढ़ें

    फाइल फोटो।

    जासं, जमशेदपुर । टाटा स्टील 636 करोड़ रुपये में थ्रिवेणी पेलेट्स प्राइवेट लिमिटेड (टीपीपीएल) की 50.1 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदेगी। बुधवार को टाटा स्टील बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।  


    9,06,801 शेयर खरीदेगी टाटा स्टील 

    कंपनी ने इस अधिग्रहण की सूचना स्टॉक एक्सचेंज को भेजकर पुष्टि की। टाटा स्टील अगले 3-4 महीनों के भीतर नकद भुगतान के माध्यम से 10 रुपये फेस वैल्यू वाले कुल 9,06,801 शेयरों का अधिग्रहण करेगी। 

    टीपीपीएल ओडिशा के जेयपुर में संचालित होता है। इसके पास ब्राह्मणी रिवर पेलेट्स लिमिटेड (बीआरपीएल) की 100 प्रतिशत हिस्सेदारी है।  
     
    बीआरपीएल की सालाना उत्पादन क्षमता चार मिलियन टन है और इसके पास लगभग 212 किलोमीटर लंबी सलरी पाइपलाइन भी है, जो इस अधिग्रहण को टाटा स्टील के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाती है। यह अधिग्रहण टीपीपीएल की कुल 50.1 प्रतिशत हिस्सेदारी का प्रतिनिधित्व करता है।


    वित्तीय वर्ष 2024-25 में कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन 

    वित्तीय वर्ष 2024-25 में टीपीपीएल ने 2,479.34 करोड़ रुपये का टर्नओवर किया। हालांकि टैक्स अदायगी के बाद कंपनी को 45.14 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ। कंपनी की कुल नेटवर्थ 1,472.80 करोड़ रुपये दर्ज की गई है।

    टाटा स्टील प्रबंधन के अनुसार, यह अधिग्रहण भारत में लौह अयस्क पेलेट की आपूर्ति को मजबूत और सुगम बनाने की रणनीति के तहत किया जा रहा है। इससे कंपनी की पेलेट निर्माण क्षमता और लॉजिस्टिक ढांचा और अधिक सुदृढ़ होगा।