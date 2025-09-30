Tata Steel ने नीदरलैंड सरकार के साथ डी-कार्बोनाइजेशन और स्वास्थ्य उपाय परियोजना पर किया हस्ताक्षर, इस दिशा में कंपनी निवेश करेगी

टाटा स्टील नीदरलैंड ने एकीकृत डी-कार्बोनाइजेशन व स्वास्थ्य उपाय परियोजना पर स्थानीय सरकार और नार्थ हालैंड प्रांत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते के तहत नीदरलैंड में एकीकृत परियोजना में सीओ-2 उत्सर्जन को कम करने और आइजमुइडेन साइट के आसपास स्वस्थ जीवन के वातावरण में सुधार के लिए एक बाध्यकारी आश्य पत्र (जेएलओआइ) पर सहमति बनी है।

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। टाटा स्टील नीदरलैंड ने एकीकृत डी-कार्बोनाइजेशन व स्वास्थ्य उपाय परियोजना पर स्थानीय सरकार और नार्थ हालैंड प्रांत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते के तहत नीदरलैंड में एकीकृत परियोजना में सीओ-2 उत्सर्जन को कम करने और आइजमुइडेन साइट के आसपास स्वस्थ जीवन के वातावरण में सुधार के लिए एक बाध्यकारी आश्य पत्र (जेएलओआइ) पर सहमति बनी है। इसमें की गई कोई भी प्रतिबद्धता बाध्यकारी नहीं होगी और चुनाव के बाद नई सरकार के गठन के बाद भी समझौते पर काम जारी रहेंगे। टाटा स्टील के सीईओ सह एमडी टीवी नरेंद्रन का कहना है कि हम मंत्री हर्मस कैबिनेट में उनके सहयोगियों व नीदरलैंड सरकार सहित नार्थ हालैंड प्रांत की टीम का धन्यवाद करना चाहते हैं जिन्होंने एक दीर्घकालिक भविष्य बनाने में पिछले दो साल से हमारे साथ काम किया है।

हमें नीतिगत मामलों का संतोषजनक समाधान, परियोजनाओं के लिए परमिट प्राप्त करना और निवेश मामले को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण नीतिगत मामलों का संतोषजनक समाधान करना है। हमें 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को न्यूनीकरण लक्ष्य को हासिल करना है। इन बिंदुओं पर किया जाएगा काम टाटा स्टील नीदरलैंड का लक्ष्य मौजूदा ब्लास्ट फर्नेस-7 और कोक प्लांट सहित गैस प्लांट-2 को बंद करना और एक डीआरपी तैयार करना है जो शुरू में प्राकृतिक गैस और बढ़े हुए स्क्रैप इनटेक वाले इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस पर संचालित होगा।