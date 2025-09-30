Language
    Tata Steel ने नीदरलैंड सरकार के साथ डी-कार्बोनाइजेशन और स्वास्थ्य उपाय परियोजना पर किया हस्ताक्षर, इस दिशा में कंपनी निवेश करेगी

    By Nirmal Prasad Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 03:11 PM (IST)

    टाटा स्टील नीदरलैंड ने एकीकृत डी-कार्बोनाइजेशन व स्वास्थ्य उपाय परियोजना पर स्थानीय सरकार और नार्थ हालैंड प्रांत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते के तहत नीदरलैंड में एकीकृत परियोजना में सीओ-2 उत्सर्जन को कम करने और आइजमुइडेन साइट के आसपास स्वस्थ जीवन के वातावरण में सुधार के लिए एक बाध्यकारी आश्य पत्र (जेएलओआइ) पर सहमति बनी है।

    टाटा स्टील ने नीदरलैंड सरकार के साथ डी-कार्बोनाइजेशन व स्वास्थ्य उपाय परियोजना पर हस्ताक्षर किया है।

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। टाटा स्टील नीदरलैंड ने एकीकृत डी-कार्बोनाइजेशन व स्वास्थ्य उपाय परियोजना पर स्थानीय सरकार और नार्थ हालैंड प्रांत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है।

    इस समझौते के तहत नीदरलैंड में एकीकृत परियोजना में सीओ-2 उत्सर्जन को कम करने और आइजमुइडेन साइट के आसपास स्वस्थ जीवन के वातावरण में सुधार के लिए एक बाध्यकारी आश्य पत्र (जेएलओआइ) पर सहमति बनी है।

    इसमें की गई कोई भी प्रतिबद्धता बाध्यकारी नहीं होगी और चुनाव के बाद नई सरकार के गठन के बाद भी समझौते पर काम जारी रहेंगे।

    टाटा स्टील के सीईओ सह एमडी टीवी नरेंद्रन का कहना है कि हम मंत्री हर्मस कैबिनेट में उनके सहयोगियों व नीदरलैंड सरकार सहित नार्थ हालैंड प्रांत की टीम का धन्यवाद करना चाहते हैं जिन्होंने एक दीर्घकालिक भविष्य बनाने में पिछले दो साल से हमारे साथ काम किया है।

    हमें नीतिगत मामलों का संतोषजनक समाधान, परियोजनाओं के लिए परमिट प्राप्त करना और निवेश मामले को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण नीतिगत मामलों का संतोषजनक समाधान करना है। हमें 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को न्यूनीकरण लक्ष्य को हासिल करना है।

    इन बिंदुओं पर किया जाएगा काम

    टाटा स्टील नीदरलैंड का लक्ष्य मौजूदा ब्लास्ट फर्नेस-7 और कोक प्लांट सहित गैस प्लांट-2 को बंद करना और एक डीआरपी तैयार करना है जो शुरू में प्राकृतिक गैस और बढ़े हुए स्क्रैप इनटेक वाले इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस पर संचालित होगा।

    इसमें वार्षिक स्कोप-1 में कार्बन उत्सर्जन को 5.4 मिलियन टन प्रतिवर्ष की कमी आएगी जो वर्तमान में अधिकतम 12.6 मिलियन टन प्रतिवर्ष की तुलना में कम है।

    कार्बन कैप्चर और स्टोरेज को डीआरपी से जोड़ा जाएगा इससे कार्बन उत्सर्जन में 0.6 मिलियन टन प्रतिवर्ष की और कमी आएगी।

    साथ ही बायो मिथेन या हाइड्रोजन का उपयोग किया जाएगा ताकि चरणबद्ध तरीके से 1.2 मिलियन टन प्रतिवर्ष कार्बन उत्सर्जन की और कमी लाए जा सके।

    इसके अलावा वातावरण को बेहतर बनाने को मोटे व महीन धूल (पीएम 10) के उत्सर्जन को कम करने, एनओ एक्स उत्सर्जन, एसओ-2 उत्सर्जन सहित शोर के वार्षिक उत्सर्जन को भी कम करना है।

    इसके लिए नीदरलैंड प्लांट में ब्लेंडिंग पाइल को कवर करने, सिंटर प्लांट के ब्लेंडिंग पाइल के लिए विंडब्रेक का निर्माण करने, लौह अयस्क यार्ड को कवर करने, स्लैग प्रसंस्करण सुविधाओं में धूल कम करने के उपायों पर निवेश किया जाएगा।