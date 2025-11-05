टाटा स्टील के कर्मचारियों को प्रमोशन का मौका, 15 नवंबर से पहले करना होगा आवेदन

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। टाटा स्टील ने अपने ग्रुप-1 और ग्रुप-2 के स्थायी कर्मचारियों के लिए करियर में ऊंची छलांग लगाने का एक सुनहरा दरवाजा खोल दिया है। कंपनी प्रबंधन ने विभिन्न विभागों के लिए ग्रुप-3 और समकक्ष पदों पर प्रोन्नति के लिए योग्य डिप्लोमाधारी कर्मचारियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस विशेष अवसर का लाभ उठाने के लिए इच्छुक कर्मचारी 15 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं।

यह पदोन्नति कर्मचारियों को न केवल वित्तीय रूप से लाभान्वित करेगी, बल्कि उनके करियर को भी एक नई गति प्रदान करेगी। चयनित कर्मचारियों को ग्रुप-3 में प्रोन्नति के सभी अतिरिक्त वित्तीय लाभ मिलेंगे, साथ ही उनके मौजूदा कुल वार्षिक वेतन की भी पूरी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।

इस अवसर के लिए टाटा स्टील के ग्रुप-1 व ग्रुप-2 के वे सभी स्थायी कर्मचारी आवेदन कर सकते हैं, जिनके पास एआइसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मेटलर्जी, प्रोडक्शन या समकक्ष ट्रेड में तीन वर्षीय पूर्णकालिक डिप्लोमा है।

इसके अतिरिक्त, एसएनटीआइ से इवनिंग डिप्लोमा, ब्रिज प्रोग्राम या ओटी ब्रिज कोर्स सफलतापूर्वक पूरा कर चुके या अगले तीन माह में अंतिम मूल्यांकन में शामिल होने वाले कर्मचारी भी आवेदन के पात्र माने जाएंगे।

आवेदन के लिए कर्मचारियों का अपने वर्तमान ग्रुप में कम से कम चार साल का अनुभव, संतोषजनक सेवा रिकॉर्ड, पिछले चार वर्षों में बेहतर प्रदर्शन रेटिंग और निर्धारित औसत उपस्थिति होना अनिवार्य है।

योग्य उम्मीदवारों का चयन एक संरचित मूल्यांकन प्रक्रिया के माध्यम से होगा, जिसमें एक विशेषज्ञ पैनल द्वारा साक्षात्कार लिया जाएगा। हालांकि, आवेदकों की संख्या अधिक होने की स्थिति में लिखित परीक्षा भी आयोजित की जा सकती है।

अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों को उनकी मेरिट के आधार पर काउंसलिंग के माध्यम से अपनी पसंद का पद और स्थान चुनने का अवसर दिया जाएगा। प्रबंधन ने यह भी स्पष्ट किया है कि एक बार चयनित होने के बाद कर्मचारी को सामान्य परिस्थितियों में उनके मूल पद पर लौटने की अनुमति नहीं होगी।