जासं, जमशेदपुर। झारखंड के जमशेदपुर में टाटा स्टील के बर्मामाइंस स्थित पार्किंग गेट पर गुरुवार सुबह ट्रेलर ड्राइवरों ने मेडिकल शुल्क और पार्किंग शुल्क बढ़ाए जाने के विरोध में जाम लगा दिया। सुबह 11 बजे शुरू हुआ यह जाम दोपहर तीन बजे तक जारी रहा।

इस दौरान कंपनी के अंदर-बाहर जाने वाले करीब 7000 वाहन फंसे रहे और पार्किंग क्षेत्र में अफरातफरी की स्थिति बन गई। बाद में कंपनी प्रबंधन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और दो दिनों के भीतर समाधान निकालने का आश्वासन दिया, जिसके बाद ड्राइवरों ने जाम समाप्त किया।

जमशेदपुर ट्रेलर आनर्स यूनियन के अध्यक्ष जय किशोर सिंह ने बताया कि टाटा स्टील पार्किंग में ड्राइवरों से मेडिकल जांच के नाम पर 260 रुपये वसूले जा रहे थे, जबकि इसके लिए कोई रसीद भी नहीं दी जाती थी।

यूनियन का आरोप है कि कंपनी ने यह शुल्क पिछले कई दिनों से अनियमित तरीके से वसूलना शुरू कर दिया था। इसके साथ ही पार्किंग शुल्क में भी अचानक वृद्धि कर दी गई।

पहले जहां खाली गाड़ी का शुल्क 100 रुपये था, वहीं एक दिसंबर से यह बढ़ाकर 150 रुपये कर दिया गया। लोडेड गाड़ी के लिए शुल्क 200 रुपये कर दिया गया।

पार्किंग में गाड़ी खड़ी रखने पर पहले प्रति आठ घंटे 100 रुपये लिया जाता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 20 रुपये प्रति घंटे कर दिया गया है। 24 घंटे पूरा होने पर प्रति घंटे 100 रुपये की मांग की जा रही है।

यूनियन नेताओं ने सवाल उठाया कि कंपनी पार्किंग को ट्रस्ट बताकर सरकारी दस्तावेजों में इसे वेलफेयर कार्य दर्शाती है, जबकि वास्तविकता में यहां से मुनाफा कमाया जा रहा है। साथ ही कंपनी ने ट्रेलरों में माल लोडिंग का रेट भी 40 रुपये प्रति टन घटा दिया है, जिससे ड्राइवरों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है।

जाम की स्थिति बढ़ने पर सीएचडी प्लांट हेड अजीत वर्मा और एचएसएम मैनेजर प्रदीप पराशर वार्ता के लिए मौके पर पहुंचे। उन्होंने आश्वासन दिया कि दो दिनों के भीतर सभी मुद्दों पर निर्णय लिया जाएगा और तब तक पार्किंग में पूर्व की व्यवस्था लागू रहेगी।

गेट जाम के दौरान यूनियन अध्यक्ष जय किशोर सिंह के साथ रंजन सिंह, दिवाकर यादव, मनोज यादव, टी. खान, अर्जुन मुंडा आदि मौजूद थे।