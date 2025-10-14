Language
    टाटा स्टील में होगी ESS/VRS स्कीम की वापसी, कर्मचारियों के बच्चों को मिलेगा नौकरी का मौका

    By Arvind Shrivastava Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 08:19 AM (IST)

    टाटा स्टील के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है क्योंकि कंपनी फिर से ESS/VRS स्कीम लाने जा रही है। इस योजना के तहत, कर्मचारियों के बच्चों को नौकरी पाने का मौका मिलेगा। कंपनी प्रबंधन ने यह फैसला लिया है, जिससे कर्मचारियों में खुशी की लहर है। कंपनी जल्द ही योजना की विस्तृत जानकारी देगी।

    टाटा स्टील में होगी ESS/VRS स्कीम की वापसी

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। टाटा स्टील में सुनहरे भविष्य की योजना 5.0 (इएसएस/ वीआरएस) को फिर से 15 अक्टूबर से लॉन्च किया जा सकता है। स्टील वेज के साथ ही एनएस ग्रेड के कर्मचारियों के लिए भी यह योजना लागू होगी। कंपनी प्रबंधन की ओर से इसकी जानकारी टाटा वर्कर्स यूनियन को दे दी गई है।

    सुनहरे भविष्य की योजना को अब तक चार बार लाया जा चुका है। हालांकि चौथी बार जनवरी में आई इस योजना से नौकरी छोड़ो नौकरी पाओ स्कीम को बंद कर दिया गया है। जिसे फिर से शुरु करने की मांग यूनियन के माध्यम से कर्मचारियों द्वारा की गई है।

    यूनियन को उम्मीद है कि 6 साल तक जिन कर्मचारियों का सर्विस बचा है और जॉब फॉर जॉब के तहत अपने योग्यताधारी पुत्र/ पुत्री को नौकरी दे सकते हैं। पुत्र / पुत्री अगर डिग्री डिप्लोमाधारी है, तो एक साल की ट्रेनिंग के बाद उसे एन एस ग्रेड में बहाल किया जाएगा।

    वहीं मैट्रिक पास है तो दो साल के प्रशिक्षण के बाद एनएस 4 ग्रेड में बहाल किया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान स्टायपेड मिलेगा। लेकिन बहाली से पूर्व लिखित परीक्षा पास करना अनिवार्य है। इसके लिए तीन मौके मिलेंगे। इसी के साथ कंपनी के अधिकारियों के लिए सेकेंड इनिंग्स की भी शुरुआत होने वाली है।

    पूर्व की योजनाओं के अनुसार 10 साल तक कंपनी में सेवा दे चुके कर्मचारी इसका लाभ उठा सकते हैं। 40 साल से ऊपर के उम्र वाले कर्मचारी भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। वैसे कर्मचारी, जो पहले सरप्लस हो चुके हैं या सरप्लस होने वाले हैं, वह भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

    सभी तरह के स्थायी कर्मचारी इसका लाभ ले सकेंगे, जिसमें मेडिकल की सुविधा कर्मचारियों की तरह ही मिलेगी। कर्मचारी चाहें तो मेडिक्लेम की भी सुविधा ले सकते हैं। सुनहरे भविष्य की योजना का लाभ उठाने वाले को कंपनी से अलग होने के बाद प्रतिमाह मासिक प्रतिदान मिलेगा।

    आवेदक कर्मचारी की उम्र 40 साल है तो उसको वर्तमान बेसिक व डीए हर महीना मिलेगा। 50 साल का है तो अंतिम वेतनमान का बेसिक व डीए का 1.1 टाइम्स मिलेगा। 55 साल से ऊपर का कर्मचारी हैतो 1.2 टाइम्स अधिक वेतनमान यानी अंतिम बेसिक व डीए 60 साल तक मिलता रहेगा।

    अगर कोई कर्मचारी की मौत बीच में हो जाती है तो उनके परिवार को 60 साल की उम्र तक वेतनमान मिलता रहेगा। योजना का लाभ लेने वाले कर्मचारी 6 साल या फिर 58 साल की उम्र तक क्वार्टर रख सकते हैं। एकमुश्त 20 हजार रुपये भी मिलेगा। मेडिकल की सुविधा 60 साल तक कर्मचारी और उनके परिजन को मिलेगा।