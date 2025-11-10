DEFENCE NEWS : सेना को मिली स्वदेशी ताकत: TATA के नए आर्टिलरी ट्रैक्टर सीमाओं पर बढ़ाएंगे रफ्तार

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत ने एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड (टीएएसएल) ने सोमवार को जमशेदपुर स्थित टाटा मोटर्स प्लांट से भारतीय सशस्त्र बलों के लिए विकसित किए गए आधुनिक टाटा एसडी1015 4x4 फील्ड आर्टिलरी ट्रैक्टर (एफएटी) की पहली खेप को रवाना किया। यह विकास टाटा समूह के लिए गौरव का क्षण है, साथ ही भारतीय सेना की युद्धक क्षमता को मजबूत करने वाला निर्णायक मोड़ भी है। निर्धारित समय से डिलीवरी और उच्च गुणवत्ता वाले डिजाइन के कारण टाटा समूह की परियोजना की सराहना हो रही है। टाटा मोटर्स प्लांट में आयोजित इस भव्य समारोह में डीजीक्यूए, कोलकाता के एसक्यूएओ एम. बालशानमुगम, टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स के वरिष्ठ अधिकारी, रक्षा विभाग के प्रतिनिधि और कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी ने इस उपलब्धि को भारतीय रक्षा उद्योग की क्षमता और मेक इन इंडिया की सफलता का उदाहरण बताया। हर चुनौती पर भारी, टाटा का आर्टिलरी ट्रैक्टर फील्ड आर्टिलरी ट्रैक्टर सेना के लिए अत्यंत रणनीतिक वाहन होते हैं। यह न केवल भारी तोपों और हावित्जर को खींचकर ले जाते हैं, बल्कि युद्धक्षेत्र में गोला-बारूद, उपकरण और गन-क्रू को भी सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं।

भारतीय सेना की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए टाटा एसडी1015 4x4 को विश्वसनीय सैन्य प्लेटफार्म के रूप में तैयार किया गया है। इससे भारतीय सेना की मजबूती को बल मिलेगा। भारत की सामरिक जरूरतों के लिए बिल्कुल उपयुक्त भारत की भौगोलिक संरचना दुनिया की सबसे जटिल संरचनाओं में से एक है। उत्तर में बर्फीले हिमालय, पश्चिम में गर्म थार रेगिस्तान और पूर्वोत्तर में वर्षाभूमि से भरे इलाके। इन परिस्थितियों में आर्टिलरी को तेजी से तैनात करना हमेशा कठिन रहा है। ऐसे में टाटा एसडी1015 सेना को सभी मोर्चों पर बढ़त दिलाने वाला साबित होगा।



आधुनिक युद्ध में आर्टिलरी की उपयोगिता और बढ़ जाती है। कारगिल युद्ध के अनुभव ने साफ संकेत दिया था कि तोपों को तेजी से नए मोर्चे पर पहुंचाना अच्छे संकेत है। यही वह क्षमता है जिसे स्वदेशी आर्टिलरी ट्रैक्टर और मजबूत करेगा।



इसके जरिए सेना शूट एंड स्कूट यानी गोली चलाओ और तुरंत स्थान बदलो जैसी रणनीति को प्रभावी ढंग से लागू कर सकेगी। यह रणनीति दुश्मन के जवाबी हमले से बचने के लिए महत्वपूर्ण होती है।

आत्मनिर्भर भारत मिशन को मिलेगी गति टाटा मोटर्स और टीएएसएल लंबे समय से भारतीय सेना के लिए विश्वस्तरीय सैन्य वाहन उपलब्ध कराते रहे हैं। एसडी1015 4x4 की डिलीवरी देश के लिए उपलब्धि है। इससे न भविष्य की रक्षा खरीद में स्वदेशी विकल्पों पर भरोसा बढ़ेगा।



कंपनी ने स्पष्ट किया कि इस परियोजना में आधुनिक इंजीनियरिंग, उच्च तकनीक मानकों का पालन किया गया है। यह उत्पाद भारतीय सेना की वर्तमान जरूरतों को पूरा करेगा। भविष्य के उन्नत आर्टिलरी प्लेटफार्मों के लिए भी मार्ग प्रशस्त करेगा।