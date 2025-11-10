DEFENCE NEWS : सेना को मिली स्वदेशी ताकत: TATA के नए आर्टिलरी ट्रैक्टर सीमाओं पर बढ़ाएंगे रफ्तार
टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स ने भारतीय सेना के लिए टाटा एसडी1015 4x4 फील्ड आर्टिलरी ट्रैक्टर की पहली खेप रवाना की। यह 'मेक इन इंडिया' की सफलता का उदाहरण है और भारतीय सेना की युद्धक क्षमता को मजबूत करेगा। यह ट्रैक्टर दुर्गम क्षेत्रों में तोपों की तेजी से तैनाती में मदद करेगा और 'शूट एंड स्कूट' रणनीति को प्रभावी बनाएगा, जिससे आत्मनिर्भर भारत मिशन को गति मिलेगी।
हर चुनौती पर भारी, टाटा का आर्टिलरी ट्रैक्टर
फील्ड आर्टिलरी ट्रैक्टर सेना के लिए अत्यंत रणनीतिक वाहन होते हैं। यह न केवल भारी तोपों और हावित्जर को खींचकर ले जाते हैं, बल्कि युद्धक्षेत्र में गोला-बारूद, उपकरण और गन-क्रू को भी सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं।
भारत की सामरिक जरूरतों के लिए बिल्कुल उपयुक्त
भारत की भौगोलिक संरचना दुनिया की सबसे जटिल संरचनाओं में से एक है। उत्तर में बर्फीले हिमालय, पश्चिम में गर्म थार रेगिस्तान और पूर्वोत्तर में वर्षाभूमि से भरे इलाके। इन परिस्थितियों में आर्टिलरी को तेजी से तैनात करना हमेशा कठिन रहा है। ऐसे में टाटा एसडी1015 सेना को सभी मोर्चों पर बढ़त दिलाने वाला साबित होगा।
आधुनिक युद्ध में आर्टिलरी की उपयोगिता और बढ़ जाती है। कारगिल युद्ध के अनुभव ने साफ संकेत दिया था कि तोपों को तेजी से नए मोर्चे पर पहुंचाना अच्छे संकेत है। यही वह क्षमता है जिसे स्वदेशी आर्टिलरी ट्रैक्टर और मजबूत करेगा।
इसके जरिए सेना शूट एंड स्कूट यानी गोली चलाओ और तुरंत स्थान बदलो जैसी रणनीति को प्रभावी ढंग से लागू कर सकेगी। यह रणनीति दुश्मन के जवाबी हमले से बचने के लिए महत्वपूर्ण होती है।
आत्मनिर्भर भारत मिशन को मिलेगी गति
टाटा मोटर्स और टीएएसएल लंबे समय से भारतीय सेना के लिए विश्वस्तरीय सैन्य वाहन उपलब्ध कराते रहे हैं। एसडी1015 4x4 की डिलीवरी देश के लिए उपलब्धि है। इससे न भविष्य की रक्षा खरीद में स्वदेशी विकल्पों पर भरोसा बढ़ेगा।
कंपनी ने स्पष्ट किया कि इस परियोजना में आधुनिक इंजीनियरिंग, उच्च तकनीक मानकों का पालन किया गया है। यह उत्पाद भारतीय सेना की वर्तमान जरूरतों को पूरा करेगा। भविष्य के उन्नत आर्टिलरी प्लेटफार्मों के लिए भी मार्ग प्रशस्त करेगा।
नया अध्याय जोड़ेगी यह स्वदेशी ताकत
टाटा एसडी1015 4x4 आर्टिलरी ट्रैक्टरों की पहली खेप का भारतीय सेना की ओर रवाना होना देश के रक्षा इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इससे सीमा पर तैनात जवानों को गति मिलेगी। साथ ही, कठिन इलाकों में भी तोपों की तैनाती में आसानी होगी।
