VIDEO: टाटानगर रेलवे स्टेशन के बाहर हुए 2 धमाके, ऑटो बना आग का गोला और मच गई अफरा-तफरी

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। टाटानगर रेलवे स्टेशन के बाहर सोमवार सुबह लगभग साढ़े 11 बजे एक-एक कर दो धमाके हुए जिसके कारण पूरा स्टेशन परिक्षेत्र दहल गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार टाटानगर रेलवे स्टेशन के मुख्य द्वार के पास एक सीएनजी ऑटो में अचानक आग लग गई जिसके बाद एक-एक कर दो जोरदार धमाके हुए। धमाकों की आवाज इतनी तीव्र थी कि इसकी आवाज काफी दूर तक पहुंची और सुनने वाला हर कोई दहशत में आ गया, जिसके कारण पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई और लोग इधर-उधर भागने लगे। कुछ देर के लिए स्टेशन के बाहर आवागमन भी बाधित हो गया।

स्थानीय लोगों के अनुसार एक ऑटो को कीताडीह निवासी पवन राय चला रहा था, सुबह में वह यात्रियों को लेकर ऑटो में लेकर स्टेशन की ओर बढ़ ही रहा था कि आसपास के लोगों ने उसके ऑटो के नीचे से चिंगारी निकलते हुए देखी और इसके प्रति चालक को आगाह किया।

चेतावनी के कुछ क्षण बाद ही ऑटो से धुंआ उठने लगा और आग भड़क गई। ऑटो में आग लगते हुए चालक और सभी यात्री बिना किसी देरी के नीचे उतर कर सुरक्षित स्थान की ओर भाग निकले जिससे किसी बड़ी दुर्घटना तो टल गई लेकिन कुछ ही देर बाद ऑटो आग के लपटों में घिर गया। आग की लपटे तेज होते ही सीएनजी सिलेंडर के कारण ऑटो में एक-एक कर दो जोरदार धमाके हुए।

घटना की सूचना मिलते ही पीसीआर वैन, आरपीएफ और जीआरपी की टीम मौके पर पहुंची। वहीं, दमकल विभाग की एक गाड़ी ने आग पर काबू पाने के लिए पहुंची जिसके बाद आवागमन सामान्य हो पाई। राहत की बात रही कि इस पूरे दुर्घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।