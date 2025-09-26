टाटा मोटर्स में बड़ा बदलाव, कामर्शियल व्हीकल में गिरीश वाघ और पैसेंजर कंपनी में शैलेश चंद्रा होंगे नए एमडी

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। टाटा मोटर्स ने अपने यात्री और व्यावसायिक वाहन कारोबार को अलग करने की प्रक्रिया के तहत शीर्ष प्रबंधन में एक बड़ा फेरबदल किया है।

कंपनी ने शैलेश चंद्रा को नया प्रबंध निदेशक (एमडी) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया है। चंद्रा एक अक्टूबर से पदभार ग्रहण करेंगे और उनका कार्यकाल 30 सितंबर, 2028 तक होगा।

वे गिरीश वाघ की जगह लेंगे, जिन्हें व्यावसायिक वाहनों के लिए बनाई जा रही नई सूचीबद्ध इकाई टीएमएल कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड का एमडी और सीईओ बनाया गया है।

शैलेश चंद्रा वर्तमान में टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का नेतृत्व कर रहे हैं और इस भूमिका में भी बने रहेंगे। उनके नेतृत्व में कंपनी के इलेक्ट्रिक वाहन कारोबार ने भारतीय बाजार में अपनी मजबूत पकड़ बनाई है।

वहीं, गिरीश वाघ टाटा मोटर्स के साथ लंबे समय से जुड़े हैं और टाटा ऐस तथा नैनो जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं में उनकी प्रमुख भूमिका रही है।

अन्य महत्वपूर्ण बदलावों के तहत, समूह के मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) पीबी बालाजी 17 नवंबर को अपने पद से इस्तीफा देकर जगुआर लैंड रोवर (जेएलआर) ऑटोमोटिव पीएलसी, यूके के नए सीईओ का पदभार संभालेंगे। वे इस ब्रिटिश लक्जरी ब्रांड का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय होंगे।