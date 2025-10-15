Language
    Tata Motors demerger: ट्रक-बस कारोबार ही कहलाएगा 'टाटा मोटर्स', नवंबर में शेयर बाजार में होगी लिस्टिंग

    By Amit Kumar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 10:33 AM (IST)

    टाटा मोटर्स ने अपने वाणिज्यिक और यात्री वाहन व्यवसायों को अलग करने का ऐलान किया है। ट्रक और बस का कारोबार 'टाटा मोटर्स' के नाम से जाना जाएगा। कंपनी के शेयर नवंबर में शेयर बाजार में लिस्ट होने की उम्मीद है। इस विभाजन से दोनों व्यवसायों को विकास पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी।

    ट्रक-बस कारोबार ही कहलाएगा 'टाटा मोटर्स'

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। टाटा मोटर्स के ऐतिहासिक पुनर्गठन में एक नया अध्याय जुड़ गया है। कंपनी का वाणिज्यिक वाहन (ट्रक और बस) कारोबार अब एक स्वतंत्र कंपनी बन चुका है, और इसे ही ‘टाटा मोटर्स लिमिटेड’ का मूल नाम दिया गया है। यह नई कंपनी अगले महीने, यानी नवंबर में, शेयर बाजारों (बीएसई और एनएसई) में अलग से सूचीबद्ध (लिस्ट) होगी, जिससे निवेशक सीधे इस कारोबार में हिस्सेदारी खरीद और बेच सकेंगे।

    एक अक्टूबर से प्रभावी हुआ था बंटवारा

    कंपनी के यात्री वाहन (कार-एसयूवी) और वाणिज्यिक वाहन कारोबार को अलग करने की यह प्रक्रिया (डीमर्जर) एक अक्टूबर से ही प्रभावी हो चुकी थी। इस दिशा में मंगलवार, 14 अक्टूबर, को एक और महत्वपूर्ण पड़ाव पार किया गया, जब शेयरधारकों की पात्रता तय करने के लिए रिकार्ड डेट रखी गई। इसका मतलब है कि जिन निवेशकों के पास इस तारीख को कंपनी के शेयर थे, वे इस बंटवारे का लाभ पाने के हकदार बन गए हैं।

    शेयरधारकों को क्या मिलेगा?

    डीमर्जर योजना के तहत मंगलवार, 14 अक्टूबर, को रिकार्ड डेट तय किया गया था। इसका मतलब है कि इस तारीख तक जिन भी निवेशकों के पास टाटा मोटर्स के शेयर थे, वे इस बंटवारे का लाभ पाने के हकदार होंगे।

    योजना के अनुसार, पात्र शेयरधारकों को पुरानी टाटा मोटर्स के हर एक शेयर के बदले नई कमर्शियल व्हीकल कंपनी का एक शेयर बिना किसी अतिरिक्त लागत के मिलेगा। ये नए शेयर अगले 30 से 45 दिनों के भीतर निवेशकों के डीमैट खातों में जमा कर दिए जाएंगे।

    नाम में बदलाव, पहचान हुई स्पष्ट

    इस पुनर्गठन की सबसे खास बात यह है कि विरासत का नाम अब वाणिज्यिक वाहन कारोबार के साथ जुड़ गया है। जो मूल कंपनी पहले ‘टाटा मोटर्स लिमिटेड’थी, अब वह ‘टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड’ के नाम से जानी जाएगी।

    यह कंपनी कार, एसयूवी, इलेक्ट्रिक वाहन और जगुआर लैंड रोवर (जेएलआर) का कारोबार संभालेगी। वहीं, ट्रक, बस और अन्य भारी वाहनों का कारोबार करने वाली नई कंपनी को ‘टाटा मोटर्स लिमिटेड’ का प्रतिष्ठित नाम दिया गया है।

    कैसे तय हुई नए कारोबार की कीमत?

    मंगलवार को शेयर बाजार में हुए एक विशेष ट्रेडिंग सत्र के बाद कमर्शियल व्हीकल कारोबार का अनुमानित मूल्य करीब 260.75 रुपये प्रति शेयर आंका गया है। यह आंकड़ा डीमर्जर से पहले टाटा मोटर्स के बंद भाव (660.75 रु.) और डीमर्जर के बाद यात्री वाहन कारोबार के खुले भाव (400)रु. के बीच के अंतर से निकाला गया है।