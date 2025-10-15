Tata Motors demerger: ट्रक-बस कारोबार ही कहलाएगा 'टाटा मोटर्स', नवंबर में शेयर बाजार में होगी लिस्टिंग

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। टाटा मोटर्स के ऐतिहासिक पुनर्गठन में एक नया अध्याय जुड़ गया है। कंपनी का वाणिज्यिक वाहन (ट्रक और बस) कारोबार अब एक स्वतंत्र कंपनी बन चुका है, और इसे ही ‘टाटा मोटर्स लिमिटेड’ का मूल नाम दिया गया है। यह नई कंपनी अगले महीने, यानी नवंबर में, शेयर बाजारों (बीएसई और एनएसई) में अलग से सूचीबद्ध (लिस्ट) होगी, जिससे निवेशक सीधे इस कारोबार में हिस्सेदारी खरीद और बेच सकेंगे।

एक अक्टूबर से प्रभावी हुआ था बंटवारा कंपनी के यात्री वाहन (कार-एसयूवी) और वाणिज्यिक वाहन कारोबार को अलग करने की यह प्रक्रिया (डीमर्जर) एक अक्टूबर से ही प्रभावी हो चुकी थी। इस दिशा में मंगलवार, 14 अक्टूबर, को एक और महत्वपूर्ण पड़ाव पार किया गया, जब शेयरधारकों की पात्रता तय करने के लिए रिकार्ड डेट रखी गई। इसका मतलब है कि जिन निवेशकों के पास इस तारीख को कंपनी के शेयर थे, वे इस बंटवारे का लाभ पाने के हकदार बन गए हैं।

शेयरधारकों को क्या मिलेगा? डीमर्जर योजना के तहत मंगलवार, 14 अक्टूबर, को रिकार्ड डेट तय किया गया था। इसका मतलब है कि इस तारीख तक जिन भी निवेशकों के पास टाटा मोटर्स के शेयर थे, वे इस बंटवारे का लाभ पाने के हकदार होंगे।

योजना के अनुसार, पात्र शेयरधारकों को पुरानी टाटा मोटर्स के हर एक शेयर के बदले नई कमर्शियल व्हीकल कंपनी का एक शेयर बिना किसी अतिरिक्त लागत के मिलेगा। ये नए शेयर अगले 30 से 45 दिनों के भीतर निवेशकों के डीमैट खातों में जमा कर दिए जाएंगे।

नाम में बदलाव, पहचान हुई स्पष्ट इस पुनर्गठन की सबसे खास बात यह है कि विरासत का नाम अब वाणिज्यिक वाहन कारोबार के साथ जुड़ गया है। जो मूल कंपनी पहले ‘टाटा मोटर्स लिमिटेड’थी, अब वह ‘टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड’ के नाम से जानी जाएगी।