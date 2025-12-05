Language
    टाटा मोटर्स डीलरशिप से 12.47 लाख चोरी का खुलासा, SIT ने 8.91 लाख नकद के साथ आरोपी को दबोचा

    By Anwesh AmbesthaEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 02:16 PM (IST)

    टाटा मोटर्स डीलरशिप से 12.47 लाख रुपये की चोरी का खुलासा हुआ है। एसआईटी ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को 8.91 लाख रुपये नकद के साथ गिरफ्तार कर लिया है। ...और पढ़ें

    8.91 लाख नकद के साथ आरोपी को दबोचा

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। टाटा मोटर्स डीलर जेएमए स्टोर्स प्राइवेट लिमिटेड के दफ्तर से लगभग 12 लाख 47 हजार रुपये की चोरी के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक, पूर्वी सिंहभूम ने पुलिस अधीक्षक (नगर) के निर्देशन में सीसीआर पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में एक विशेष अनुसंधान टीम (एसआईटी) का गठन किया था। 

    इसकी जानकारी देते हुए सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने बताया कि जांच में घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी फुटेज का गहन विश्लेषण किया गया। तकनीकी साक्ष्यों और फुटेज के आधार पर पुलिस ने संदिग्ध की पहचान की और आरोपित रवि रंजन को हिरासत में लेकर पूछताछ की। 

    बिहार का है आरोपी

    पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। आरोपी की निशानदेही पर चोरी की गई राशि में से आठ लाख 91 हजार 500 रुपये दफ्तर में ही छुपाए गए स्थान से बरामद किए गए। आरोपित बिष्टुपुर थाना क्षेत्र रामदास भट्टा के, दयाल विला का निवासी है। 

    मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के आरा मुफ्फसिल के रतनपुर के बभनौली का रहने वाला है। एसपी ने बताया कि पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है और बचे हुए नकदी की बरामदगी तथा अन्य पहलुओं की जांच जारी है।