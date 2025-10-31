Language
    कामर्शियल यूनिट टाटा मोटर्स सीवीएल के नाम से होगी सूचीबद्ध

    By Nirmal Prasad Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 08:47 AM (IST)

    टाटा मोटर्स का 1 अक्टूबर को दो कंपनियों में विभाजन हो गया है। भारी वाहन इकाई अब टाटा मोटर्स कामर्शियल व्हीकल लिमिटेड (टीएमसीवीएल) के नाम से जानी जाएगी। यात्री वाहन इकाई का नाम टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड होगा। नवंबर में जमशेदपुर प्लांट के बोर्ड में बदलाव की संभावना है, और कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने की प्रक्रिया में है। गिरीश वाघ वर्तमान में कमर्शियल व्हीकल यूनिट के सीईओ सह एमडी हैं।

    फाइल फोटो।

    जासं, जमशेदपुर : भारी वाहन निर्माण के क्षेत्र में कार्यरत टाटा मोटर्स का नया नाम टाटा मोटर्स कामर्शियल व्हीकल लिमिटेड (टीएमसीवीएल) होगा। कंपनी प्रबंधन ने इसकी आधिकारिक जानकारी स्टाक एक्सचेंज व सेबी को दी है। 

    टाटा मोटर्स कंपनी एक अक्टूबर को दो अलग-अलग कंपनियों में बंट चुकी है। ऐसे में यात्री वाहन बनाने वाली कंपनी का नाम टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड है जबकि भारी वाहन वाली कंपनी का नाम टाटा मोटर्स कामर्शियल व्हीकल लिमिटेड तय किया गया है। नवंबर माह में जमशेदपुर प्लांट में संचालित कंपनी का बोर्ड भी बदल सकता है।

    कंपनी प्रबंधन ने सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड आफ इंडिया (सेबी) को इस संबंध में आवेदन भेज चुकी है। मंजूरी मिलते ही कामर्शियल वाहन यूनिट स्टाक एक्सचेंज में भी सूचीबद्ध हो जाएगी। संभावना जताई जा रही है कि नवंबर माह में ही इस दिशा में पहल होगी। वर्तमान में कामर्शियल व्हीकल यूनिट के लिए गिरीश वाघ को सीईओ सह एमडी बनाया गया है। कंपनी सूचीबद्ध होते ही कई अधिकारियों की जिम्मेदारी भी बदलेगी।