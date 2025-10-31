कामर्शियल यूनिट टाटा मोटर्स सीवीएल के नाम से होगी सूचीबद्ध

जासं, जमशेदपुर : भारी वाहन निर्माण के क्षेत्र में कार्यरत टाटा मोटर्स का नया नाम टाटा मोटर्स कामर्शियल व्हीकल लिमिटेड (टीएमसीवीएल) होगा। कंपनी प्रबंधन ने इसकी आधिकारिक जानकारी स्टाक एक्सचेंज व सेबी को दी है।

टाटा मोटर्स कंपनी एक अक्टूबर को दो अलग-अलग कंपनियों में बंट चुकी है। ऐसे में यात्री वाहन बनाने वाली कंपनी का नाम टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड है जबकि भारी वाहन वाली कंपनी का नाम टाटा मोटर्स कामर्शियल व्हीकल लिमिटेड तय किया गया है। नवंबर माह में जमशेदपुर प्लांट में संचालित कंपनी का बोर्ड भी बदल सकता है।