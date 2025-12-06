जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। टाटा कमिंस कर्मचारी यूनियन ने वेतन समझौते और कर्मचारियों के हितों से जुड़े 40 बिंदुओं का चार्टर्ड ऑफ डिमांड कंपनी प्रबंधन को सौंपा। वर्तमान वेतन समझौता 1 अप्रैल 2026 से लंबित हो जाएगा, ऐसे में यूनियन ने समय रहते समझौता प्रक्रिया शुरू करने की मांग की।



बैठक कंपनी परिसर के सभागार में आयोजित हुई, जिसमें दोनों पक्षों के बीच लगभग एक घंटे तक चर्चा हुई। यूनियन ने टाटा स्टील और टाटा मोटर्स की तर्ज पर कर्मचारी पुत्रों के नियोजन का रास्ता खोलने की मांग की, ताकि कर्मचारी परिवारों के युवाओं को भी कंपनी में सेवा का अवसर मिल सके।