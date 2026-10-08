Nana patekar के निधन की खबर के बाद तनुश्री दत्ता का वीडियो मैसेज वायरल, 'अजीब दिन' बताकर दिया यह बयान
मिस इंडिया यूनिवर्स तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर के निधन पर इंस्टाग्राम वीडियो जारी कर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस ...और पढ़ें
HighLights
तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर के निधन पर इंस्टाग्राम वीडियो जारी किया।
उन्होंने इस दिन को 'अजीब' बताया, काम पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही।
पुराने मी टू विवाद की कड़वाहट, विस्तृत प्रतिक्रिया का संकेत दिया।
इंस्टाग्राम वीडियो में क्या बोलीं तनुश्री?
- बदल गईं परिस्थितियां: उन्होंने इस दिन को बहुत अजीब बताते हुए कहा कि पहले उन्होंने काफी सारा कंटेंट पोस्ट करने का प्लान बनाया था, लेकिन अब परिस्थितियां पूरी तरह बदल गई हैं।
- इशारों में प्रतिक्रिया: इशारों ही इशारों में अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि वह सही समय आने पर ही इस मुद्दे पर अपनी विस्तृत प्रतिक्रिया देंगी।
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