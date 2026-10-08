नाना पाटेकर की मौत के बाद दर्ज हुआ मेडिको-लीगल केस, क्या होती है MLC और कब की जाती है दर्ज?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड और मराठी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का गुरुवार सुबह कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया। 75 साल के एक्टर ने गोवा के डोना पॉला स्थित अपने घर पर थे, जहां सुबह करीब 5:20 बजे उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया।

उन्हें तुरंत पास के मणिपाल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने लगभग 45 मिनट तक लगातार सीपीआर देकर जान बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। मणिपाल अस्पताल के ऑन्कोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉ. शेखर सालकर ने इसकी पुष्टि की है। समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक अस्पताल ने इस मामले में मेडिको-लीगल केस (MLC) दर्ज किया है और अब पोस्टमार्टम कराया जाएगा। डॉक्टरों ने शुरुआत में कार्डियक अरेस्ट को मृत्यु का कारण बताया, फिर भी मेडिको-लीगल केस दर्ज करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या इससे नाना पाटेकर की मौत संदेहास्पद लगती है? जरूरी नहीं कि ऐसा हो। एमएलसी दर्ज कराना अपने आप में अपराध या संदेहास्पद मौत का प्रमाण नहीं होता है। कई स्थितियों में अस्पताल कानूनी नियमों के अनुसार एमएलसी दर्ज करते हैं ताकि मौत की परिस्थितियों और कारण का आधिकारिक दस्तावेज तैयार किया जा सके।

क्या होता है मेडिको-लीगल केस? मेडिको-लीगल केस वह मामला है जिसमें व्यक्ति की बीमारी, चोट या मौत से जुड़े तथ्यों की कानूनी जांच की जरूरत पड़ सकती है। इस केस में डॉक्टर इलाज के साथ जरूरत पड़ने पर पुलिस को सूचित करते हैं। अस्पताल मरीज के इतिहास, पहुंचने की हालत और इलाज संबंधी दस्तावेज रखते हैं। मौत के बाद शव कानूनी तरीके से संरक्षित रखा जाता है और जरूरत पड़ने पर पोस्टमार्टम कराया जाता है।