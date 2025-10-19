'उपचुनाव में घाटशिला की जनता का निर्णय सिस्टम को बदल देगा', सुदेश महतो हेमंत सरकार को घेरा

संवाद सूत्र, घाटशिला। महिला सम्मान के नाम पर सत्ता में आई हेमंत सोरेन सरकार के कार्यकाल में महिलाओं को सम्मान राशि खाते में आने का इंतजार करना पड़ रहा है। यह राशि अगर सम्मान का है तो महिलाओं को तीन-तीन महीना क्यों इंतजार करना पड़ रहा। दिव्यांग, वृद्धा व विधवा पेंशन अभी तक लाभुकों के खाते में गया नहीं है। हेमंत सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। उक्त बाते आजसू सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो ने घाटशिला के टाउन हाल में आजसू के बूथ सम्मेलन में कहा। एनडीए प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन के समर्थन में रविवार को आजसू का बूथ सम्मेलन घाटशिला में हुआ।

जिसमें आजसू सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो ने झामुमो सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री से सवाल पूछने का अधिकार विपक्ष व जनता को होता है, लेकिन आपने जनता को सवाल पूछने का अधिकार दिया ही नहीं है।

झारखंड में सूचना आयुक्त को आपने नियुक्त ही नहीं किया। ऐसे में झारखंड में लोकतंत्र नहीं हेमंत सोरेन का राजतंत्र है। चुनाव से पहले घाटशिला को जिला बनाने का घोषणा किया। लेकिन अब इस प्रस्ताव को कैबिनेट में क्यों नहीं ला रहे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के डिक्शनरी में विकास नाम को कोई शब्द है ही नहीं।

यहां निजी विकास शब्द हो सकता। जनता का विकास और इसकी धारणा इस पार्टी के अंदर नहीं है। यह सामाजिक समरस्ता को खराब करने वाली सरकार भी है। हम हर चीजों के जवाब के साथ जनता के बीच अब आएंगे। घाटशिला उपचुनाव में एनडीए के पक्ष में ये निर्णय कोई सरकार बदलने का नहीं होगा। लेकिन कम से कम जनता का निर्णय सिस्टम को बदल देगा यह मेरा भरोसा है।