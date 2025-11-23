Language
    जमशेदपुर में SSB जवान ने डेढ़ करोड़ रुपए की ठगी, पुलिस ने नोटिस देकर छोड़ा

    By Anwesh Ambashtha Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 02:30 AM (IST)

    सिदगोड़ा पुलिस को लोगों ने एसएसबी जवान अखिलेश गिरि को डेढ़ करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में पकड़ कर सौंपा था। साथ ही जवान और उसकी पत्नी के विरुद्ध सिदगोड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस मामले में पुलिस ने जवान को नोटिस देने के बाद थाना से छोड़ दिया।

     सिदगोड़ा में डेढ़ करोड़ रुपये की धोखाधड़ी, पुलिस ने नोटिस देकर छोड़ा। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। सिदगोड़ा थाना की पुलिस को लोगों ने एसएसबी जवान अखिलेश गिरि को डेढ़ करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में पकड़ कर सौंपा था।

    साथ ही जवान और उसकी पत्नी के विरुद्ध सिदगोड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस मामले में पुलिस ने जवान को नोटिस देने के बाद थाना से छोड़ दिया। जवान बारीडीह के विजया गार्डेन का निवासी है।

    सिदगोड़ा थाना प्रभारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि जवान को उसके विरुद्ध दर्ज मामले में नोटिस दी गई है। नोटिस का जवाब का इंतजार है। इसके बाद मामले में आगे की कार्रवाई होगी।

    इधर, जवान और उसकी पत्नी पर आरोप है कि अपने दोस्तों ये कहकर जाल में फंसाया कि एक लाख रुपये दो। हर माह दस हजार रुपये पाओ जिसने रुपये दिए। उसे कुछ माह तक रुपये दिया गया।

    इसके बाद अचानक से रुपये देना बंद कर दिया गया। संतोष कुमार का आरोप है कि उसने 30 लाख रुपये दिए थे जब वह अपने रुपये मांगने गया तो पता चला कि जवान और उसकी पत्नी कहीं जाने वाले है।

    शैलेश नामक व्यक्ति ने जवान को पकड़कर सिदगोड़ा थाना की पुलिस को सौंप दिया। थाना में धोखाधड़ी के शिकार लोगों का बयान भी लिया गया जिसमें बताया कि जवान के कई बैंक खाते है।

    जवान लोगों को घर पर बुलाता था और यह कहता कि आपके रुपये एक कंपनी में निवेश किया जा रहा है। जवान के घर पर कई लग्जरी कार और बाइक खड़ी रहती थी जिसको देख लोग उस पर विश्वास कर लेते थे।