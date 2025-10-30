Language
    सिदगोड़ा हत्याकांड का खुलासा : जमशेदपुर में जुए के खेल ने ली जान, पुलिस ने हत्यारे को दबोचा

    By Anwesh Ambashtha Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 06:10 PM (IST)

    जमशेदपुर के सिदगोड़ा में जुए के खेल में विवाद के चलते एक व्यक्ति की हत्या हो गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक और आरोपी के बीच जुए को लेकर बहस हुई थी, जिसके बाद आरोपी ने उस पर हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

    गुुरुवार को प्रेसवार्ता में सिदगोड़ा हत्याकांड का खुलासा करते पुलिस पदाधिकारी।

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। सिदगोड़ा थाना क्षेत्र में दीपावली की रात जुआ खेल के दौरान हुए विवाद ने खूनी रूप ले लिया था। विवाद इतना बढ़ा कि एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी आकाश दुबे को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी भुइयांडीह ग्वाला बस्ती का रहने वाला है और पहले भी कई आपराधिक मामलों में जेल जा चुका है।

    पुलिस ने आरोपी को बल्ले काम्प्लेक्स से दबोचा :
    मुख्यालय डीएसपी भोला प्रसाद सिंह ने बताया कि सिदगोड़ा थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी आकाश दुबे को बल्ले कॉम्प्लेक्स के पास से गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने हत्या में शामिल होने की बात स्वीकार की है। हालांकि, पुलिस को अब तक घटना में प्रयुक्त हथियार नहीं मिला है। पुलिस टीम फरार अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है।

    जुआ खेल के दौरान हुआ था विवाद :
    जानकारी के अनुसार, सोमवार देर रात करीब ढाई बजे कानू भट्टा स्थित इमली के पेड़ के पास कुछ युवक जुआ खेल रहे थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। विवाद इतना बढ़ा कि आकाश दुबे ने अपनी पिस्टल निकालकर भुइयांडीह कल्याणनगर निवासी दीपक दिभर को गोली मार दी। गोली दीपक की छाती में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ा।

    इलाज के दौरान दीपक ने तोड़ा दम :
    घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आरोपी वहां से फरार हो गए, जबकि स्थानीय लोगों की मदद से घायल दीपक को तत्काल टाटा मुख्य अस्पताल पहुंचाया गया। हालत गंभीर होने पर डाक्टरों ने उसे रिम्स, रांची रेफर किया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

    मृतक की मां के बयान पर दर्ज हुई प्राथमिकी :
    घटना के बाद मृतक की मां के बयान पर सिदगोड़ा थाना में आकाश दुबे सहित अन्य आरोपितों के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है और जल्द ही फरार आरोपितों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।







