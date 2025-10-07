बंगाल में दुकानदार की पीट-पीटकर हत्या, जमशेदपुर से दो गिरफ्तार

बंगाल के बारानगर में आभूषण दुकान में 15 किलो सोने की डकैती और मालिक की पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में जमशेदपुर से दो युवकों को गिरफ्तार किया गया है। बंगाल पुलिस ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से सीतारामडेरा थाना क्षेत्र के छायानगर से चंदन मंडल और प्रिंस कुमार को दबोचा। चोरी के सोने के एक हिस्से को खरीदने वाला पंचू सामंत नामक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है।

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। पश्चिम बंगाल के बारानगर में आभूषण दुकान में 15 किलो सोने की डकैती और मालिक की पीट-पीटकर हत्या करने के सनसनीखेज मामले में जमशेदपुर से दो युवकों को गिरफ्तार किया गया है। बंगाल पुलिस की टीम ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से सीतारामडेरा थाना क्षेत्र के छायानगर से चंदन मंडल और प्रिंस कुमार को दबोचा। इनके पास से लूट के दो मोबाइल फोन और 25 हजार रुपये नकद बरामद हुए हैं। जमशेदपुर के सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने मंगलवार को बताया कि गिरफ्तार आरोपियों को बंगाल पुलिस को सौंप दिया गया है, जो उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर बारानागर ले जाएगी।

बंगाल पुलिस ने इस मामले में चोरी के सोने के एक हिस्से को खरीदने वाले पंचू सामंत नामक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है। सामंत को मंगलवार को बैरकपुर की एक अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। जमशेदपुर से गिरफ्तार चंदन और प्रिंस को बुधवार को अदालत में पेश किया जाएगा। क्या है पूरा मामला कोलकाता से सटे उत्तर 24 परगना जिले के बारानागर में शनिवार को 60 वर्षीय व्यवसायी शंकर जाना की आभूषण दुकान में घुसकर हत्या कर दी गई थी। हमलावरों ने लोहे की राड से पीट-पीटकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया और दुकान में रखे करीब 15 किलो सोने के आभूषण लूटकर फरार हो गए थे। जांच में पता चला है कि वारदात को तीन अपराधियों ने अंजाम दिया था।

बैरकपुर पुलिस कमिश्नरेट के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, यह पूरी वारदात पूर्व नियोजित थी। जांच में सामने आया है कि डकैती का मुख्य साजिशकर्ता संजय (फरार) ने लूट से पहले ही चोरी का सोना बेचने के लिए खरीदार पंचू सामंत से सौदा तय कर लिया था।